Falleció el niño de 3 años que fue atropellado por un automovilista en estado de ebriedad

El menor, que había sufrido un fuerte golpe en la cabeza, fue trasladado de urgencia con pronóstico reservado. Sin embargo, en el camino a Paraná sufrió un paro cardíaco que derivó en su fallecimiento.

El hecho ocurrió cuando el niño cruzó la calle corriendo, seguido por una mujer de 52 años que lo acompañaba. Ambos fueron embestidos por un automóvil conducido por un hombre de 42 años. La mujer sufrió heridas leves y se encuentra fuera de peligro.

Testigos señalaron que el conductor habría estado en «aparente estado de ebriedad». Incluso, al momento de la intervención policial, presentaba el rostro ensangrentado, presuntamente tras ser agredido por vecinos que reaccionaron ante la dramática escena.

El automovilista fue detenido y trasladado a la Jefatura Departamental, mientras que personal de la Policía Científica realizó peritajes en el lugar para esclarecer las circunstancias del hecho.

La Justicia avanza en la investigación para determinar las responsabilidades del conductor en esta tragedia que enluta a toda la comunidad.

Con información de la Pirámide

Redaccion de 7Paginas