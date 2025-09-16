Falleció el policía que había recibido un disparo en la cabeza

Cabe recordar que el incidente ocurrió en La Emilia, en el kilómetro 6 de la Ruta Provincial N° 2, cuando Benítez se encontraba acompañado por otro efectivo policial. Según las primeras informaciones, ambos portaban un rifle calibre .22 y, por circunstancias que se investigan, el arma habría caído al suelo y efectuado un disparo que impactó en la cabeza del funcionario.

La víctima fue trasladada de urgencia al hospital local y luego derivada al Hospital Delicia Concepción Masvernat de Concordia, donde permaneció internada en la Unidad de Terapia Intensiva antes de confirmarse su deceso.

Investigación en curso

La causa quedó bajo investigación de la fiscal de Feliciano, Dra. Gisela Guadalupe Muñiz, quien deberá determinar la mecánica exacta del hecho y si se trató de un accidente o de una acción imprudente.

El comisario inspector Mariano Vecchio informó a 7Paginas que el episodio ocurrió alrededor de las 15:30 horas. Además, se supo que otro funcionario policial fue detenido en el marco de la investigación, aunque aún no se difundieron detalles sobre su situación procesal.