Falsa alarma de incendio en el centro de Concordia, causó pánico

La tranquilidad de la noche del miércoles en el microcentro de Concordia se vio abruptamente interrumpida pasadas las 22:30 horas. El estruendo de las sirenas de los Bomberos zapadores puso en alerta a los vecinos y transeúntes que circulaban por las inmediaciones de la plaza principal, generando momentos de incertidumbre y preocupación.

El despliegue de las unidades de rescate se concentró sobre calle 1° de Mayo, donde se denunciaba un presunto incendio estructural. Según pudo saber 7Paginas en el lugar de los hechos, el alerta se disparó cuando comenzó a salir una densa columna de humo desde el interior del conocido local de entretenimientos «La Máquina de Jugar».

Una sorpresa al abrir las puertas

Al llegar al lugar y proceder con las tareas de inspección, los bomberos ingresaron al local para sofocar lo que se presumía era un foco ígneo. Sin embargo, la sorpresa fue generalizada al constatar que no se trataba de un incendio, sino de los restos de una fumigación que los propietarios habían realizado horas antes en el establecimiento.

Un vecino que presenció el operativo comentó a este medio que la gran humareda propia de los químicos utilizados para el control de plagas se filtró hacia la calle, lo que llevó a algún ciudadano desprevenido a dar el aviso de emergencia de manera errónea pero bienintencionada.

Afortunadamente, el episodio terminó siendo solo una anécdota y una falsa alarma. Tras verificar que no existía riesgo alguno de combustión ni peligro para las propiedades linderas, el personal de Bomberos zapadores se retiró del lugar, devolviendo la calma al corazón de la ciudad.