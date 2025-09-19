7PAGINAS

Viernes 19 de septiembre de 2025
Familia de Federal encuentra solución creativa para solventar gastos mientras su pequeña hija está internada

Una familia de Federal se encuentra atravesando un momento difícil después de que su pequeña hija fuera internada en el hospital Masvernat hace casi un mes. A pesar de la incertidumbre y la preocupación por la salud de su hija, la familia ha encontrado una solución creativa para solventar los gastos diarios.
Redacción 7Paginas

La familia ha comenzado a vender pequeños muñecos tejidos a mano con una aguja Crochet a través de redes sociales. Estos adorables muñecos han capturado el corazón de muchas personas, quienes han respondido con entusiasmo a esta iniciativa.

La familia ha alquilado una pequeña casa cerca del hospital para quedarse durante la noche y pasa gran parte del día sentada en la parte delantera del hospital, tejiendo y vendiendo sus creaciones. Esta solución no solo les permite generar ingresos, sino que también les da la oportunidad de pasar tiempo juntos y encontrar un sentido de propósito en medio de la adversidad.

La historia de esta familia es un ejemplo de resiliencia y determinación en momentos difíciles. A pesar de las circunstancias, han encontrado una manera de hacer frente a los desafíos y generar ingresos para solventar sus gastos diarios.

La familia espera que su iniciativa inspire a otros a encontrar soluciones creativas para superar los obstáculos. Mientras tanto, agradecen el apoyo de la comunidad y esperan con ansias la recuperación de su pequeña hija.

Para poder contactarlos podes llamar al siguiente número 3455031854

Por Exequiel Bond