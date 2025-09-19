Familia de Federal encuentra solución creativa para solventar gastos mientras su pequeña hija está internada

La familia ha comenzado a vender pequeños muñecos tejidos a mano con una aguja Crochet a través de redes sociales. Estos adorables muñecos han capturado el corazón de muchas personas, quienes han respondido con entusiasmo a esta iniciativa.

La familia ha alquilado una pequeña casa cerca del hospital para quedarse durante la noche y pasa gran parte del día sentada en la parte delantera del hospital, tejiendo y vendiendo sus creaciones. Esta solución no solo les permite generar ingresos, sino que también les da la oportunidad de pasar tiempo juntos y encontrar un sentido de propósito en medio de la adversidad.

La historia de esta familia es un ejemplo de resiliencia y determinación en momentos difíciles. A pesar de las circunstancias, han encontrado una manera de hacer frente a los desafíos y generar ingresos para solventar sus gastos diarios.

La familia espera que su iniciativa inspire a otros a encontrar soluciones creativas para superar los obstáculos. Mientras tanto, agradecen el apoyo de la comunidad y esperan con ansias la recuperación de su pequeña hija.

Para poder contactarlos podes llamar al siguiente número 3455031854

Por Exequiel Bond