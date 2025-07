Fatal accidente en Concordia: habló la mamá de la beba de 9 meses que lucha por su vida

“Gracias a Dios estamos contando hoy esto. Gracias a Dios, Giane está estable y con vida, luchando aún y con un largo camino”, expresó Florencia en una publicación emotiva que rápidamente se viralizó entre familiares, amigos y vecinos de la ciudad.

Florencia y su hija de 9 meses fueron las únicas sobrevivientes del brutal impacto ocurrido en avenida Frondizi, uno de los principales accesos a Concordia. En ese lugar, un Renault Sandero chocó violentamente contra la camioneta Peugeot 504 en la que viajaban Marcelo, su pareja y su hija. Lamentablemente, el hombre perdió la vida en el acto.

“Hoy hace una semana del accidente que me cambió por completo la vida. Gracias a toda la familia que me acompaña y amigos que me dieron fuerza y a Giane también. El 5 de julio de 2025 volvimos a nacer y nos une una cosa más. Te amo mi Giane, gracias por ser fuerte y luchar. Acá voy a estar hasta que salgamos juntas y crucemos ese puente que no pudimos terminar”, agregó Florencia.

El conductor quedó detenido

El conductor del Renault Sandero, identificado como Gianfranco Agustín Pérez, de 24 años, fue dado de alta del hospital Masvernat, donde había sido atendido tras el choque. Sin embargo, debido a la gravedad del hecho, fue trasladado a la Jefatura Departamental de Policía, donde permanece detenido. El fiscal José Arias será quien lo impute formalmente en las próximas horas y solicitará una medida de coerción.

Pérez sufrió una fractura de cadera, lo que le impide movilizarse por sus propios medios, por lo que se encuentra bajo asistencia médica permanente mientras está alojado en la dependencia policial.

Gianella continúa en terapia intensiva

Mientras tanto, la pequeña Gianella Rigoni continúa internada en la unidad de terapia intensiva del Hospital Masvernat. Es la única de los involucrados que aún permanece hospitalizada, mientras que las otras dos mujeres que habían sido trasladadas al centro de salud ya recibieron el alta médica.

La comunidad de Concordia sigue conmovida por esta tragedia, acompañando a la familia en este difícil momento y exigiendo justicia por la vida de Marcelo Peñalver.

Con informacion de Ahora

Redaccion de 7Paginas