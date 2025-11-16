Fatal accidente en Concordia: un hombre murió tras perder el control de su auto e impactar contra una palmera

El vehículo involucrado, un Peugeot 208, era conducido por un hombre de 68 años, quien circulaba en sentido Este-Oeste por Av. San Lorenzo cuando, por motivos que aún se investigan, perdió el control del rodado y terminó impactando violentamente contra una palmera ubicada en la vereda norte de la avenida. Como consecuencia del choque, el conductor falleció en el lugar.

Segun supo 7Paginas, en el sitio trabajaron distintas áreas policiales: División Policía Científica, Bomberos Zapadores, Grúa Policial, el servicio de emergencia 107 y el médico policial, Dr. Martín Fenoglio, quien constató el deceso. También se realizaron las diligencias de rigor y se procedió al secuestro del vehículo para las pericias correspondientes.

Intervino en la causa la Fiscal Dra. Julia Rivoira, quien dispuso las medidas judiciales pertinentes para avanzar en la investigación del fatal episodio.