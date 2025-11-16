7PAGINAS

Domingo 16 de noviembre de 2025
Fatal accidente en Concordia: un hombre murió tras perder el control de su auto e impactar contra una palmera

Un trágico siniestro vial se registró en la madrugada de este domingo en Concordia. Cerca de las 05:40, personal de Comisaría Cuarta intervino en un fuerte accidente ocurrido en la intersección de Avenida San Lorenzo y Federación, donde un automóvil terminó incrustado contra una palmera.
Redacción 7Paginas

El vehículo involucrado, un Peugeot 208, era conducido por un hombre de 68 años, quien circulaba en sentido Este-Oeste por Av. San Lorenzo cuando, por motivos que aún se investigan, perdió el control del rodado y terminó impactando violentamente contra una palmera ubicada en la vereda norte de la avenida. Como consecuencia del choque, el conductor falleció en el lugar.

Segun supo 7Paginas, en el sitio trabajaron distintas áreas policiales: División Policía Científica, Bomberos Zapadores, Grúa Policial, el servicio de emergencia 107 y el médico policial, Dr. Martín Fenoglio, quien constató el deceso. También se realizaron las diligencias de rigor y se procedió al secuestro del vehículo para las pericias correspondientes.

Intervino en la causa la Fiscal Dra. Julia Rivoira, quien dispuso las medidas judiciales pertinentes para avanzar en la investigación del fatal episodio.