Fatal accidente en la autovía: camionero escapó, pero luego fue detenido por homicidio culposo

De acuerdo a la información proporcionada oportunamente por 7Paginas, el accidente se produjo cuando Tito, al mando de una camioneta Toyota, intentó sobrepasar a un camión por la derecha. En esa maniobra, y presuntamente por el mal estado de la cinta asfáltica, rozó al transporte de carga. Posteriormente, al reincorporarse delante del mismo, volvió a ser impactado, lo que provocó el vuelco del rodado menor, que terminó sobre el cantero central de la autovía.

El camión involucrado —un Mercedes Benz Actros 2045 con semirremolque Volcano, perteneciente a la empresa Furlong y que transportaba automóviles— continuó circulando tras el accidente. Finalmente, fue interceptado por efectivos policiales en el puesto caminero de la ruta 22, a más de seis kilómetros del lugar del hecho.

El vehículo de gran porte era conducido por Alcides Almendra Rodolfo, de 36 años, con domicilio en la provincia de Buenos Aires, quien no sufrió lesiones. Sin embargo, la fiscalía en turno dispuso su detención por el delito de homicidio culposo en siniestro vial.

Cabe destacar que, según las primeras versiones, el camionero detenido sería de nacionalidad boliviana. Las pericias buscan ahora determinar la mecánica exacta del accidente que terminó con la vida del reconocido comerciante concordiense.