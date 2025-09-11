Fatal accidente en zona sur de Concordia: un hombre murió tras volcar con su camioneta

Según los primeros datos aportados a 7Paginas, el hecho tuvo lugar alrededor de las 17:30 horas, en el kilómetro 249 y ½ de la Autovía Artigas, cuando una camioneta Toyota que circulaba en sentido sur–norte intentó, según las primeras pericias, sobrepasar a un camión por la derecha. En esa maniobra tomó contacto con el lateral del transporte pesado y terminó cruzándose en su trayectoria.

La colisión derivó en un segundo impacto con el camión, lo que provocó que la camioneta volcara en el cantero central de la autovía.

Al llegar al lugar, personal médico del Servicio de Emergencias 107 constató que el conductor ya no presentaba signos vitales. Hasta el momento, no se dio a conocer su identidad.

La Fiscal de turno, Dra. Montangie, dispuso las actuaciones correspondientes, mientras que personal policial y de Criminalística trabajó en la zona para determinar con precisión las causas del accidente.

El tránsito permaneció parcialmente interrumpido en el sector mientras se realizaban las pericias y el retiro de los vehículos involucrados.

(Noticia en desarrollo)