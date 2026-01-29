Fatalidad en la ex Ruta 18: un hombre de Concordia murió en un choque frontal

Según informó la policía de San Salvador, el hecho se registró alrededor de las 7:55 horas, cuando un Fiat Uno y una camioneta Volkswagen Amarok, que circulaban en sentido contrario, colisionaron de frente en una curva. Como consecuencia del fuerte impacto, el conductor del automóvil falleció de manera inmediata en el lugar.

De acuerdo a lo indicado, en el Fiat Uno viajaban tres personas mayores de edad: el conductor, un hombre domiciliado en Concordia, junto a su esposa e hija, quienes se desplazaban en sentido hacia la ciudad de San Salvador. En tanto, la camioneta Amarok era conducida por un hombre mayor de edad, con domicilio en San Salvador, que circulaba desde San Salvador hacia General Campos.

El resto de los ocupantes de ambos vehículos sufrió lesiones de carácter leve y fueron trasladados para su atención médica a los hospitales San Miguel, de San Salvador, y Eva Perón, de General Campos.

Segun los primeros datos aportados a 7Paginas, la victima fatal de este accidente es un hombre de Concordia de 70 años de apellido Medina, quien junto a parte de su familia viajaba de vacaciones con destino final la provincia de Cordoba.

En el lugar del accidente trabajaron efectivos de la Policía de Entre Ríos, Bomberos Voluntarios de General Campos y el fiscal en turno, quien dispuso la realización de las pericias correspondientes para determinar las causas del siniestro.

Debido a las tareas de rigor, el tránsito en la zona permaneció asistido y reducido a un solo carril, con habilitación alternada, durante gran parte de la mañana.