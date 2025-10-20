Fatalidad en la Ruta 2: motociclista de San Jaime falleció en un accidente

Según informaron fuentes policiales a 7Paginas, el choque se produjo entre una motocicleta Bajaj Rouser 250 cc y una camioneta Chevrolet S10, en la que viajaba una familia domiciliada en San José de Feliciano, que regresaba de la ciudad de Chajarí.

El conductor de la moto, identificado como Andrés Mendieta, de 44 años, circulaba en sentido Los Conquistadores – Chajarí y falleció en el acto debido a la violencia del impacto.

En el lugar trabajaron efectivos de la Comisaría Los Conquistadores, Subcomisaría Bella Unión, Sección Policía Científica, Bomberos Voluntarios de Chajarí, el médico policial y personal del Puesto Caminero San Jaime, bajo la coordinación de la fiscal en turno, Dra. Dalia Verdura Pons.

Por disposición de la magistrada, se realizó la prueba de alcoholemia al conductor de la camioneta, mientras que el cuerpo de la víctima fue trasladado para la correspondiente autopsia.

El hecho causó profunda conmoción en San Jaime de la Frontera, donde Mendieta era vecino muy conocido. Las autoridades continúan con las pericias para determinar las causas del fatal siniestro.