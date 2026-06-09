FEDER advirtió que cada comercio que cierra es un retroceso para todos los entrerrianos y encendieron las alarmas por la merma en el turismo

La luz de alerta se encendió de manera unánime en el arco productivo de la provincia. La Federación Económica de Entre Ríos (FEDER), entidad que nuclea y representa a los sectores del comercio, la industria, los servicios y el turismo, emitió un crítico documento en el que manifiesta su extrema preocupación ante la delicada situación financiera que atraviesan miles de pymes entrerrianas. Bajo el título «La crisis detrás de la persiana», advierten que el ahogo operativo está empujando a muchos establecimientos al cierre definitivo.

Desde la conducción de la entidad remarcaron que, desde el inicio del actual proceso económico, el sector privado comprendió la necesidad de acompañar las medidas de ordenamiento. Comerciantes e industriales asumieron el desafío de adaptarse incorporando tecnología, modificando estrategias de comercialización y reduciendo costos al mínimo para sostener las fuentes de trabajo. Sin embargo, la recesión actual demuestra que el sacrificio ya no es suficiente para garantizar la sostenibilidad.

Un combo letal: caída de ventas y suba de costos fijos

El diagnóstico presentado por las 35 entidades que integran la FEDER detalla un escenario asfixiante para el comerciante y el mediano productor en cada localidad de la provincia. La combinación de variables negativas incluye:

Desplome del mercado interno: Una fuerte y sostenida caída del consumo junto a la retracción generalizada de la actividad económica.

Costos operativos en alza: Incrementos constantes en las tarifas de los servicios públicos, alquileres, costos laborales y gastos fijos indispensables para abrir las puertas.

Presión impositiva: Una pesada carga tributaria combinada con una severa pérdida de la rentabilidad que impide cualquier margen de reinversión.

El turismo: un motor económico que empezó a detenerse

Una de las mayores alarmas del documento compartido con 7Paginas radica en la situación del turismo, actividad que hasta hace pocos meses era considerada uno de los principales motores de empleo y desarrollo estratégico para Entre Ríos.

La visible disminución del movimiento turístico impacta hoy de manera directa e integral sobre la cadena de valor regional, afectando gravemente a hoteles, restaurantes, transportistas y comercios minoristas que dependen del flujo de visitantes para equilibrar sus cajas mensuales.

El reclamo a la política: «No solicitamos privilegios»

Desde la FEDER fueron tajantes al exigir un cambio de rumbo en las políticas de acompañamiento al sector que genera riqueza genuina en la provincia:

“Las empresas entrerrianas no solicitan privilegios. Reclaman condiciones que les permitan trabajar, producir, invertir y crecer. Reclaman previsibilidad, competitividad y políticas que acompañen a quienes todos los días abren sus puertas. El sector privado ya realizó gran parte de los esfuerzos que le fueron requeridos; hoy es necesario que esos esfuerzos encuentren correlato en medidas que alivien los costos y promuevan el consumo”, argumenta el texto.

Para finalizar, la federación empresaria instó al gobierno a convocar a una agenda de crecimiento conjunto, dejando una fuerte advertencia sobre el impacto social de la crisis: “Cada comercio que cierra, cada empresa que reduce su actividad y cada puesto de trabajo que se pierde representan un retroceso para toda la comunidad. La defensa de la producción es, en definitiva, la defensa del empleo y del desarrollo de todos los entrerrianos”, concluyeron.

Para consultas institucionales o mayor información, la entidad dispuso sus canales oficiales de comunicación en Federacion: comunica@federentrerios.com.ar – www.federentrerios.com.ar