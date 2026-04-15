Federación, a un paso de poner en funcionamiento su Juzgado de Faltas

En ese marco, y con dictamen favorable de la totalidad del cuerpo legislativo, se tratarán tres herramientas fundamentales que permitirán avanzar hacia la puesta en funcionamiento del Juzgado Municipal de Faltas, considerado un paso histórico para la ciudad.

Los proyectos que serán sometidos a aprobación incluyen el Régimen de Faltas y Penalidades de Federación, el Código de Procedimientos en materia de Faltas Municipales y el Reglamento Interno de Funcionamiento del Juzgado, pilares esenciales para la creación y operatividad de este organismo.

Además de este tema central, la sesión abordará una agenda diversa de iniciativas impulsadas tanto por el Departamento Ejecutivo como por el bloque Justicialista “Más por Entre Ríos”.

Entre los puntos destacados se encuentran la adhesión del municipio a la Ley Provincial N° 11.1762 (RINI), la autorización para la compra de insumos informáticos destinados al hospital local, y la firma de un convenio con el Círculo de Suboficiales de la Prefectura Naval Argentina.

Asimismo, se tratarán proyectos vinculados al reconocimiento de la Comisión Vecinal del barrio Cristo Obrero, un contrato de leasing con el Banco Hipotecario S.A., un pedido de audiencia informativa al directorio de la CAFESG y una manifestación de rechazo a cualquier intento de cierre del casino local, en defensa del empleo y la actividad turística.

Con información del bloque de ediles del PJ

Redacción de 7Paginas