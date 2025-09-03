7PAGINAS

Miércoles 3 de septiembre de 2025
Federación abre inscripciones para el curso de Mantenimiento Eléctrico Industrial

El Municipio de Federación, en articulación con la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) y el Centro Foresto Industrial, anunció la apertura de inscripciones para el Curso de Mantenimiento Eléctrico Industrial, una propuesta de formación destinada a personal idóneo en el mantenimiento de plantas industriales, aserraderos, cítricos y rubros afines.
Redacción 7Paginas

Una capacitación con respaldo académico

El curso será dictado por el Ing. Alejandro Ponzoni, docente de la UTN, bajo una modalidad teórico–práctica y con certificación oficial avalada por la institución universitaria.

Consta de 14 encuentros de 3 horas cada uno, a realizarse los sábados de 09:00 a 12:00 hs, en las instalaciones del Centro Foresto Industrial de Federación. El inicio está previsto para el sábado 13 de septiembre.

Detalles de la propuesta

Duración: 14 encuentros

Horario: sábados de 9 a 12 hs

Lugar: Centro Foresto Industrial, Federación

Costo: 3 cuotas de $56.600

Cupos limitados

Inscripciones abiertas

Los interesados ya pueden reservar su lugar completando el formulario disponible en el siguiente enlace:

Inscribite ahora: https://cursos.frcon.utn.edu.ar/curso-de-mantenimiento…/