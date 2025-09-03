Federación abre inscripciones para el curso de Mantenimiento Eléctrico Industrial

Una capacitación con respaldo académico
El curso será dictado por el Ing. Alejandro Ponzoni, docente de la UTN, bajo una modalidad teórico–práctica y con certificación oficial avalada por la institución universitaria.
Consta de 14 encuentros de 3 horas cada uno, a realizarse los sábados de 09:00 a 12:00 hs, en las instalaciones del Centro Foresto Industrial de Federación. El inicio está previsto para el sábado 13 de septiembre.
Detalles de la propuesta
Duración: 14 encuentros
Horario: sábados de 9 a 12 hs
Lugar: Centro Foresto Industrial, Federación
Costo: 3 cuotas de $56.600
Cupos limitados
Inscripciones abiertas
Los interesados ya pueden reservar su lugar completando el formulario disponible en el siguiente enlace:
Inscribite aquí
Inscribite ahora: https://cursos.frcon.utn.edu.ar/curso-de-mantenimiento…/