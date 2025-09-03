Federación abre las inscripciones para la Tecnicatura Superior en Turismo y Gestión de Servicios

La propuesta académica se dicta en la Escuela N°68 (Pío XII 151), tiene una duración de tres años, cuenta con título de validez nacional y se ofrece sin costo de cursado ni exámenes.

Una carrera con proyección internacional

El Técnico en Turismo y Gestión de Servicios es un profesional capacitado para desempeñarse en ámbitos públicos, privados o como emprendedor de empresas turísticas, lo que garantiza una excelente salida laboral.

Desde el municipio destacaron que la formación responde a la importancia estratégica que tiene el turismo para la economía local y regional, posicionándose como una alternativa académica de gran proyección en la ciudad.

Informes e inscripción

Quienes deseen obtener más información pueden comunicarse al 3456 41 3549.