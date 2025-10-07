7PAGINAS

Martes 7 de octubre de 2025
Facebook Instagram
Menú

Federación: abren las inscripciones al Programa Intercosecha 2025/2026

La Municipalidad de Federación, a través de la Oficina de Empleo dependiente de la Dirección de Producción y Ambiente, informó que ya se encuentra abierta la inscripción al Programa Intercosecha 2025/2026, destinado a trabajadores del sector cítrico y arandanero.
Picture of Redacción 7Paginas

Redacción 7Paginas

Facebook
Twitter
WhatsApp

Esta iniciativa del Ministerio de Trabajo de la Nación brinda asistencia económica durante los meses en los que no se realizan tareas de cosecha y empaque, acompañando a las familias que dependen de las economías regionales.

El período de inscripción se extenderá del 1° al 24 de octubre de 2025, y podrá realizarse de manera presencial o virtual:

Presencial: en la Oficina de Empleo (planta alta del Centro Cívico), de lunes a viernes de 08:00 a 13:00 horas.

Online: completando el formulario disponible en el siguiente enlace 👉 Formulario de inscripción

Requisitos:

Ser mayor de 18 años.

Presentar DNI y CUIL.

Recibo de sueldo con CUIT y nombre de la empresa.

Desde la Municipalidad destacaron la importancia de esta herramienta que permite acompañar a los trabajadores rurales en los períodos de inactividad, garantizando un ingreso que contribuye al sostenimiento de las familias vinculadas al sector productivo.

Para más información, los interesados pueden acercarse a la Oficina de Empleo de la Municipalidad de Federación.