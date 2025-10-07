Federación: abren las inscripciones al Programa Intercosecha 2025/2026

Esta iniciativa del Ministerio de Trabajo de la Nación brinda asistencia económica durante los meses en los que no se realizan tareas de cosecha y empaque, acompañando a las familias que dependen de las economías regionales.

El período de inscripción se extenderá del 1° al 24 de octubre de 2025, y podrá realizarse de manera presencial o virtual:

Presencial: en la Oficina de Empleo (planta alta del Centro Cívico), de lunes a viernes de 08:00 a 13:00 horas.

Online: completando el formulario disponible en el siguiente enlace 👉 Formulario de inscripción

Requisitos:

Ser mayor de 18 años.

Presentar DNI y CUIL.

Recibo de sueldo con CUIT y nombre de la empresa.

Desde la Municipalidad destacaron la importancia de esta herramienta que permite acompañar a los trabajadores rurales en los períodos de inactividad, garantizando un ingreso que contribuye al sostenimiento de las familias vinculadas al sector productivo.

Para más información, los interesados pueden acercarse a la Oficina de Empleo de la Municipalidad de Federación.