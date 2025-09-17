7PAGINAS

Miércoles 17 de septiembre de 2025
Facebook Instagram
Menú

Federación: abrieron las inscripciones a los Jardines de Infantes Municipales

El Municipio de Federación informó que ya se encuentran abiertas las inscripciones para los Jardines de Infantes Municipales, correspondientes al ciclo 2026.
Picture of Redacción 7Paginas

Redacción 7Paginas

Facebook
Twitter
WhatsApp

Fechas de inscripción

Hasta el 30 de septiembre podrán inscribirse únicamente:

Niñas y niños que pasan de sala en el mismo jardín.

Hijos e hijas de docentes y auxiliares.

Hermanos y hermanas de alumnos que ya cursan en el jardín.

En tanto, la inscripción general se realizará del 1 al 31 de octubre.

Cronograma de atención

La inscripción se llevará adelante en las diferentes instituciones municipales según el siguiente esquema:

Sala 2, 3 y 4 años

Lunes y miércoles: Jardín Duendecito Travieso

Mañana: 8:00 a 8:30

Tarde: 16:00 a 17:00

Martes y jueves: Jardín El Principito

Mañana: 8:00 a 8:30

Tarde: 16:30 a 17:30

Viernes: Jardín Barquito de Papel

9:00 a 11:00

Documentación requerida

Para realizar la inscripción se deberá presentar:

Fotocopia de DNI del niño/a y del padre, madre o tutor.

Carnet de vacunación completa.

Fotocopia de CUIL del niño/a.

En caso de poseer: AUH, Tarjeta Alimentar, Tarjeta Social por Bajo Peso, certificado de Discapacidad o CUD.