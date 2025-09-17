Federación: abrieron las inscripciones a los Jardines de Infantes Municipales

Fechas de inscripción
Hasta el 30 de septiembre podrán inscribirse únicamente:
Niñas y niños que pasan de sala en el mismo jardín.
Hijos e hijas de docentes y auxiliares.
Hermanos y hermanas de alumnos que ya cursan en el jardín.
En tanto, la inscripción general se realizará del 1 al 31 de octubre.
Cronograma de atención
La inscripción se llevará adelante en las diferentes instituciones municipales según el siguiente esquema:
Sala 2, 3 y 4 años
Lunes y miércoles: Jardín Duendecito Travieso
Mañana: 8:00 a 8:30
Tarde: 16:00 a 17:00
Martes y jueves: Jardín El Principito
Mañana: 8:00 a 8:30
Tarde: 16:30 a 17:30
Viernes: Jardín Barquito de Papel
9:00 a 11:00
Documentación requerida
Para realizar la inscripción se deberá presentar:
Fotocopia de DNI del niño/a y del padre, madre o tutor.
Carnet de vacunación completa.
Fotocopia de CUIL del niño/a.
En caso de poseer: AUH, Tarjeta Alimentar, Tarjeta Social por Bajo Peso, certificado de Discapacidad o CUD.