Federación: Abrieron las inscripciones para los cursos autoasistidos del Programa Fomentar Empleo

Los interesados tienen tiempo hasta el 25 de enero para registrarse y participar de esta propuesta de formación avalada por el Ministerio de Trabajo.

Para inscribirse, los postulantes deben seguir los siguientes pasos:

Ingresar al Portal Empleo: www.portalempleo.gob.ar

Registrarse con DNI, número de trámite, correo electrónico y crear una contraseña.

Confirmar la inscripción mediante el correo electrónico que reciban.

Completar el CV en la sección “Contacto” y autorizar a la Oficina de Empleo para gestionar las postulaciones.

En la sección “Capacitate” podrán seleccionar los cursos de formación a distancia autoasistidos disponibles en la Agencia Territorial de Entre Ríos.

Para consultas, los interesados pueden comunicarse al teléfono 3456 463935 o acercarse personalmente a la Oficina de Empleo, ubicada en Av. San Martín y Las Hortensias, 1er piso, Centro Cívico.

La iniciativa busca facilitar el acceso a la capacitación laboral y promover nuevas oportunidades de empleo para los vecinos de Federación.

Con información de prensa municipal

Redaccion de 7Paginas