Federación: Abrieron las inscripciones para los cursos autoasistidos del Programa Fomentar Empleo

Los interesados tienen tiempo hasta el 25 de enero para registrarse y participar de esta propuesta de formación avalada por el Ministerio de Trabajo.
Para inscribirse, los postulantes deben seguir los siguientes pasos:
Ingresar al Portal Empleo: www.portalempleo.gob.ar
Registrarse con DNI, número de trámite, correo electrónico y crear una contraseña.
Confirmar la inscripción mediante el correo electrónico que reciban.
Completar el CV en la sección “Contacto” y autorizar a la Oficina de Empleo para gestionar las postulaciones.
En la sección “Capacitate” podrán seleccionar los cursos de formación a distancia autoasistidos disponibles en la Agencia Territorial de Entre Ríos.
Para consultas, los interesados pueden comunicarse al teléfono 3456 463935 o acercarse personalmente a la Oficina de Empleo, ubicada en Av. San Martín y Las Hortensias, 1er piso, Centro Cívico.
La iniciativa busca facilitar el acceso a la capacitación laboral y promover nuevas oportunidades de empleo para los vecinos de Federación.
Con información de prensa municipal
Redaccion de 7Paginas