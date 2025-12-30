Federación: actividades deportivas en el marco de la 42ª Fiesta Nacional del Lago 2026

Las propuestas abarcan distintas disciplinas y categorías, con el objetivo de promover el deporte, la recreación y la participación de personas de todas las edades, aprovechando el entorno natural que ofrece la ciudad durante los días de celebración.

Entre las actividades destacadas se encuentra el torneo de Newcom, destinado a las categorías Más 40, Más 50 y Más 60, que se desarrollará el sábado 10 y domingo 11, a partir de las 8:00 horas.

Asimismo, el viernes 9, desde las 16:00 horas, se llevará a cabo la competencia de kayak. El beach hockey tendrá lugar durante los días 9, 10 y 11, a partir de las 15:00 horas, mientras que el tenis se disputará los días 8, 9, 10 y 11, también desde las 15:00 horas.

El básquet 3×3 se desarrollará el sábado 10 y domingo 11, a partir de las 16:00 horas, sumándose como una de las disciplinas más atractivas para el público joven.

En tanto, la pesca infantil está prevista para el sábado 10 desde las 9:00 horas, y la pesca de mayores se realizará el domingo 11, a partir de las 8:00 horas. También habrá Turf Premio «Fiesta Nacional del Lago»

Como cierre deportivo, uno de los eventos más esperados será el tradicional Cruce del Lago, que se llevará a cabo el domingo 11 a las 16:00 horas, convocando a nadadores de distintos puntos de la región.

Desde el municipio destacaron a 7Paginas, que estas actividades forman parte de una programación integral que busca fortalecer el perfil turístico y deportivo de la ciudad, en el marco de una nueva edición de la Fiesta Nacional del Lago, que promete una amplia convocatoria y propuestas para toda la familia.