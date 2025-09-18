Federación: acuerdo para fortalecer la educación técnica y la capacitación docente

El acuerdo tiene como eje central el trabajo conjunto en materia académica y de vinculación, consolidando la relación entre la escuela, la universidad y el sector industrial.

Uno de los puntos más destacados es la beca otorgada a dos docentes de la institución, quienes participan del Curso de Electricidad Industrial dictado en el Centro Foresto-Industrial. La capacitación les permitirá adquirir conocimientos especializados que luego serán transferidos a las aulas, fortaleciendo la calidad educativa y ampliando las oportunidades para los estudiantes.

Desde la gestión municipal subrayaron que este tipo de acciones refuerza el compromiso con la educación técnica, la capacitación docente y el desarrollo industrial local, pilares estratégicos para el crecimiento de Federación.