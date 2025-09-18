7PAGINAS

Jueves 18 de septiembre de 2025
Facebook Instagram
Menú

Federación: acuerdo para fortalecer la educación técnica y la capacitación docente

Por iniciativa del intendente Ricardo Bravo, la ciudad de Federación continúa avanzando en la promoción de la formación y la articulación académica. En esta oportunidad, el Director de Desarrollo Foresto-Industrial, Carlos Bachmann, junto al Secretario de Cultura y Extensión Universitaria de la UTN Concordia, Giuliano Rossi, firmaron un convenio con la Escuela Técnica de Federación, representada por su vicerrectora Nanci Ledesma.
Picture of Redacción 7Paginas

Redacción 7Paginas

Facebook
Twitter
WhatsApp

El acuerdo tiene como eje central el trabajo conjunto en materia académica y de vinculación, consolidando la relación entre la escuela, la universidad y el sector industrial.

Uno de los puntos más destacados es la beca otorgada a dos docentes de la institución, quienes participan del Curso de Electricidad Industrial dictado en el Centro Foresto-Industrial. La capacitación les permitirá adquirir conocimientos especializados que luego serán transferidos a las aulas, fortaleciendo la calidad educativa y ampliando las oportunidades para los estudiantes.

Desde la gestión municipal subrayaron que este tipo de acciones refuerza el compromiso con la educación técnica, la capacitación docente y el desarrollo industrial local, pilares estratégicos para el crecimiento de Federación.