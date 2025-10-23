Federación al rojo vivo: Ricardo Bravo trató de “payaso y paracaidista” a Jorge Rutter

Bravo respondió a las críticas que Rutter había formulado en la misma emisora sobre el estado del complejo termal, una de las principales atracciones de la ciudad. “Esas expresiones no se deberían tener en cuenta de un payaso que solo busca desprestigiar la gestión municipal”, lanzó el intendente, visiblemente molesto.

“Rutter es un payaso, un paracaidista”

El intendente redobló la apuesta y cuestionó con dureza al empresario:

“Rutter es un papanata, un payaso, un paracaidista que solamente le interesa decir tonterías para armar contra la gestión. Vayan al parque termal y comprueben cómo está: hemos invertido muchísimo y seguimos invirtiendo, más allá de la situación económica”, expresó Bravo.

En ese mismo tono, el jefe comunal señaló que acepta críticas constructivas, pero no ataques con “mala intención”. “Yo puedo aceptar críticas de cualquiera, porque eso ayuda a mejorar. Pero este tipo de personajes solo buscan dañar. Dejémonos de joder con esta gente que viene de afuera y se cree que son los señores”, disparó.

Duras críticas al gobierno nacional y provincial

Durante la entrevista, Bravo también aprovechó para apuntar contra el modelo económico del gobierno nacional, al que calificó como “el más dañino que pueda haber en el país”, y contra el gobernador Frigerio, a quien acusó de “vender humo” con obras viales menores y de “no conocer la realidad” de los municipios que no son de su signo político.

Asimismo, fustigó al exintendente Carlos Cecco, de la Unión Cívica Radical, a quien cuestionó por su cercanía con el mileísmo:

“Durante sus cuatro mandatos les mintió a los federaenses. Hoy, por un cargo, se va con Milei. ¿Qué defendemos entonces, el puesto político? La política es para defender los intereses de los vecinos, no para acomodarse según el viento”, sentenció Bravo.

“La economía golpeó fuerte a la clase media”

Consultado por la situación económica local y el impacto en el turismo, Bravo reconoció que la actividad atraviesa un momento difícil, aunque destacó que Federación sigue siendo líder en el turismo termal de la provincia.

“Nuestro parque termal sigue siendo el que más cortes de entradas tiene. Pero está claro que el turismo de Federación es de clase media, y es la clase media la más golpeada por las políticas de ajuste del gobierno nacional”, explicó.

El intendente agregó que “muchos empresarios están cobrando solo para mantenerse”, y advirtió que “la falta de consumo y la recesión general afectan tanto al sector privado como al municipio”.

“El domingo es una oportunidad para cambiar”

Finalmente, Bravo convocó a los federaenses a acompañar con su voto a la lista Fuerza Entre Ríos, encabezada por Alberto Báls como candidato a senador y Guillermo Michel como primer candidato a diputado nacional.

“El domingo tenemos la posibilidad de votar y cambiar este proceso. Nosotros representamos un proyecto que defiende la producción, la industria y, sobre todo, a la gente”, concluyó.

Redacción de 7Paginas