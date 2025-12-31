Federación: Alejandra Di Gresia será la nueva Secretaria de Gobierno y Hacienda y habrá más cambios en el gabinete del intendente Bravo

Durante una recorrida por distintos sectores de Federación, Bravo dialogó con trabajadores municipales que, aun en una jornada especial por las fiestas, continuaban cumpliendo tareas esenciales para la ciudad. En ese contexto, el jefe comunal valoró la predisposición y el compromiso de los empleados, especialmente en áreas como limpieza, residuos y mantenimiento urbano. “Los empleados siempre trabajan con buena predisposición y a conciencia, por eso también es importante reconocer su labor”, expresó.

El intendente reconoció que en las últimas semanas se registraron inconvenientes vinculados al crecimiento del pasto y al mantenimiento de los espacios públicos, producto de las lluvias frecuentes y el clima húmedo. No obstante, aseguró que la situación comenzará a normalizarse en los próximos días. “Fue una de las tareas que nos invadió, pero ya calculo que dentro de la semana próxima va a estar bastante controlado”, afirmó, al tiempo que destacó la planificación y reestructuración que se viene llevando adelante en las distintas áreas municipales.

En ese marco, en primicia y en diálogo exclusivo con «La Última Campana» , el intendente confirmó quién ocupará un cargo clave dentro de su gabinete. “Alejandra Di Gresia va a ser la nueva secretaria de Gobierno y Hacienda”, anunció Bravo, señalando que asumirá formalmente a partir del lunes 5 de Enero . El jefe comunal explicó que se trata de una persona de su confianza, con quien viene trabajando desde hace tiempo y que conoce en profundidad la dinámica y las exigencias de la gestión. “Es una persona comprometida, con capacidad, que sabe cómo trabajamos y cuáles son las estrategias que necesitamos llevar adelante”, remarcó.

Asimismo, adelantó que en los próximos días también se darán a conocer el nuevo secretario de Obras Públicas y el nuevo secretario de Desarrollo Humano y Salud, como parte de los cambios estructurales previstos para fortalecer la gestión y mejorar la prestación de los servicios municipales.

Al referirse a la situación económica, Bravo sostuvo que el contexto actual impacta de manera directa en el municipio, principalmente por la baja de la coparticipación y la merma en la actividad turística. “La cuestión económica es uno de los factores que más está influyendo hoy. Lo que pasa a nivel provincial y nacional indudablemente golpea al municipio”, explicó. En ese sentido, expresó su expectativa de que la temporada de verano permita mejorar los ingresos y recuperar el ritmo de trabajo necesario para sostener los servicios básicos.

También se refirió a los reclamos que surgen en redes sociales ante distintas problemáticas cotidianas, como la recolección de residuos o el funcionamiento del equipamiento municipal. Al respecto, indicó que se están gestionando soluciones y remarcó que los inconvenientes se atienden de manera permanente. “Todos los días surgen problemas, pero estamos ocupándonos y buscando soluciones”, aseguró.

En relación al Parque Termal y al Parque Acuático, el intendente destacó que se continúan realizando reuniones y ajustes con el personal para optimizar el funcionamiento y la atención al turista. Reconoció que se trata de espacios que requieren mantenimiento constante, pero subrayó que Federación sigue siendo uno de los destinos más elegidos de la región. “La gente sigue eligiendo Federación y eso nos obliga a estar siempre a la altura”, sostuvo.

Por último, Bravo se refirió al pago de sueldos municipales y al esfuerzo realizado para abonar el aguinaldo sin descuentos, en un contexto económico complejo. Indicó que en los próximos días se definirá la modalidad de pago de los haberes y agradeció el acompañamiento de los trabajadores municipales.

Para cerrar, el intendente dejó un mensaje a la comunidad en la antesala del nuevo año: “Agradecer a los empleados municipales y a todos los vecinos. Sabemos que hay dificultades, pero seguimos trabajando todos los días para resolverlas. Ojalá que el 2026 sea un año mejor para todos y podamos terminar este año en familia, con esperanza y fe en que vienen tiempos mejores”.

Fuente y Redacción – La Última Campana