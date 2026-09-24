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Miércoles 23 de septiembre de 2026
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Federación analiza alternativas de financiamiento para obras públicas y compra de equipamiento

El intendente Ricardo Bravo recibió a representantes del Banco Entre Ríos. Durante el encuentro se presentó una preclasificación bancaria para el Municipio y distintas herramientas financieras destinadas a fortalecer proyectos y obras.
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Redacción 7Paginas

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El presidente municipal de Federación, Ricardo Bravo, mantuvo este miércoles una reunión con autoridades del Banco Entre Ríos, en la que se analizaron distintas alternativas de financiamiento para el Municipio y herramientas destinadas a acompañar proyectos de desarrollo local.

Del encuentro participaron además el secretario de Gobierno y Hacienda, Daniel Benítez; el gerente del Sector Público del Banco Entre Ríos, Miguel Pacher; y el responsable de Relaciones Institucionales con Municipios, Emanuel Murelli Galop.

Uno de los principales puntos abordados fue la posibilidad de acceder a financiamiento para obras públicas y adquisición de bienes de capital.

En este marco, los representantes de la entidad bancaria informaron que fue puesta a disposición del Municipio una preclasificación bancaria aprobada por 1.000 millones de pesos que permitiría avanzar en futuras operaciones destinadas a infraestructura y equipamiento municipal.

Herramientas para el Municipio

Durante la reunión también se presentaron diferentes beneficios y herramientas financieras, entre ellas alternativas vinculadas a depósitos a plazo fijo, sistemas de cobro y botones de pago a través de la página web.

Asimismo, se plantearon canales de comunicación directa entre la entidad bancaria y el Municipio para trabajar en proyectos relacionados con las economías locales, a través de líneas de financiamiento sustentable.

Desde la gestión municipal destacaron a 7Paginas, la importancia de este tipo de encuentros, al considerar que permiten analizar nuevas herramientas para afrontar proyectos y generar alternativas que contribuyan al desarrollo de la ciudad.