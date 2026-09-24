Federación analiza alternativas de financiamiento para obras públicas y compra de equipamiento

El presidente municipal de Federación, Ricardo Bravo, mantuvo este miércoles una reunión con autoridades del Banco Entre Ríos, en la que se analizaron distintas alternativas de financiamiento para el Municipio y herramientas destinadas a acompañar proyectos de desarrollo local.

Del encuentro participaron además el secretario de Gobierno y Hacienda, Daniel Benítez; el gerente del Sector Público del Banco Entre Ríos, Miguel Pacher; y el responsable de Relaciones Institucionales con Municipios, Emanuel Murelli Galop.

Uno de los principales puntos abordados fue la posibilidad de acceder a financiamiento para obras públicas y adquisición de bienes de capital.

En este marco, los representantes de la entidad bancaria informaron que fue puesta a disposición del Municipio una preclasificación bancaria aprobada por 1.000 millones de pesos que permitiría avanzar en futuras operaciones destinadas a infraestructura y equipamiento municipal.

Herramientas para el Municipio

Durante la reunión también se presentaron diferentes beneficios y herramientas financieras, entre ellas alternativas vinculadas a depósitos a plazo fijo, sistemas de cobro y botones de pago a través de la página web.

Asimismo, se plantearon canales de comunicación directa entre la entidad bancaria y el Municipio para trabajar en proyectos relacionados con las economías locales, a través de líneas de financiamiento sustentable.

Desde la gestión municipal destacaron a 7Paginas, la importancia de este tipo de encuentros, al considerar que permiten analizar nuevas herramientas para afrontar proyectos y generar alternativas que contribuyan al desarrollo de la ciudad.