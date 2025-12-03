Federación anuncia las Inscripciones para postulantes a Reina Nacional del Lago 2026

En la 42º Fiesta Nacional del Lago, te invitamos a postularte para la Elección de la Reina Nacional del Lago 2026, que se llevará a cabo el sábado 10 de enero, en el escenario mayor del Anfiteatro Juancho Garcilazo.
Es una experiencia única que te permitirá crecer, mostrar tu personalidad y tu compromiso con nuestra comunidad.
Animate a ser protagonista.
Animate a mostrar lo mejor de vos.
Animate a vivir esta experiencia inolvidable.
Las inscripciones están abiertas hasta el viernes 26 de diciembre de 2025.
Teléfono: 3456-468016
Email: turismo@federacion.gob.ar
¡Te esperamos! Tu momento puede ser ahora.