Federación anuncia las Inscripciones para postulantes a Reina Nacional del Lago 2026

En la 42º Fiesta Nacional del Lago, te invitamos a postularte para la Elección de la Reina Nacional del Lago 2026, que se llevará a cabo el sábado 10 de enero, en el escenario mayor del Anfiteatro Juancho Garcilazo.

Es una experiencia única que te permitirá crecer, mostrar tu personalidad y tu compromiso con nuestra comunidad.

Animate a ser protagonista.

Animate a mostrar lo mejor de vos.

Animate a vivir esta experiencia inolvidable.

Las inscripciones están abiertas hasta el viernes 26 de diciembre de 2025.

Teléfono: 3456-468016

Email: turismo@federacion.gob.ar

¡Te esperamos! Tu momento puede ser ahora.