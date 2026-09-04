Federación avanza con la pavimentación de calle Francisco Ramírez

La Municipalidad de Federación, a través de la Secretaría de Obras Públicas, avanzó con una nueva etapa de la pavimentación integral de calle Francisco Ramírez, una obra que busca dar respuesta a un histórico reclamo de los vecinos de ese sector de la ciudad.

Durante las últimas horas se concretó el volcado de hormigón en el tramo comprendido entre las calles Las Rosas y Camelias, dejando a la obra encaminada hacia su etapa final.

El intendente de Federación, Ricardo Bravo, destacó la decisión de realizar una intervención integral sobre esta arteria y dejar atrás las reparaciones provisorias que se venían realizando.

“Esta era una arteria que durante muchos años pedía una solución. Entendimos que no tenía sentido seguir haciendo reparaciones que duraban poco tiempo. Por eso decidimos ir a fondo: retiramos el asfalto histórico y pavimentamos completamente este tramo de Francisco Ramírez, entre Las Rosas y Camelias”, señaló.

En ese sentido, el presidente municipal sostuvo que cuando una obra resulta necesaria es preciso “asumir el desafío y buscar una solución definitiva”, remarcando que los trabajos permitirán mejorar las condiciones de circulación y dar una respuesta concreta a los vecinos.

Una intervención definitiva

Desde el Municipio explicaron a 7Paginas, que los constantes movimientos del suelo en la zona habían generado dificultades para mantener en condiciones la calzada. Las reparaciones de baches realizadas anteriormente resultaban insuficientes y, por ese motivo, se decidió retirar el antiguo asfalto y ejecutar una nueva pavimentación integral.

El objetivo es lograr una mayor durabilidad de la obra y mejores condiciones de circulación para quienes transitan diariamente por este sector céntrico de Federación.

Debido a los trabajos que se están llevando adelante, el tránsito vehicular permanecerá interrumpido en este tramo de calle Francisco Ramírez hasta el próximo lunes.