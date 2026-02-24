Federación avanza con un nuevo pozo para mejorar la presión de agua en los barrios

La Municipalidad de Federación puso en marcha la perforación de un nuevo pozo destinado a fortalecer la red de agua potable y optimizar el servicio en los distintos barrios. La iniciativa fue impulsada por el intendente Ricardo Bravo y se ejecuta a través de la Secretaría de Obras Públicas.

El nuevo pozo se encuentra en calle Las Camelias, casi Emilio Surra, en un sector considerado estratégico para mejorar la distribución. Según se indicó, la obra permitirá incrementar el caudal disponible y garantizar una mayor presión en los domicilios, dando respuesta a una demanda sostenida de vecinos que venían planteando dificultades en el suministro.

El presidente municipal recorrió el lugar donde se desarrollan los trabajos y remarcó la importancia de esta intervención para el sistema de agua potable. “Esto permitirá sumar mucho más caudal a la red y llegar a cada uno de los domicilios con mayor presión”, señaló.

Desde el Ejecutivo local destacaron a 7Paginas, que la perforación apunta a reforzar la infraestructura existente y acompañar el crecimiento de la ciudad, asegurando un servicio más eficiente y equitativo para toda la comunidad.