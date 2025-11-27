Federación: avanza el proyecto de un destacamento policial en la zona norte

El encuentro, realizado en el despacho del presidente municipal, se centró en la planificación de tareas conjuntas que permitan optimizar la presencia policial en distintos barrios. Entre los puntos principales, se avanzó en la proyección de una nueva dependencia policial en la zona norte, una iniciativa que busca ofrecer una respuesta más cercana, rápida y eficiente a los vecinos de ese sector.

Las autoridades destacaron la necesidad de sostener una agenda de trabajo común que aporte al crecimiento ordenado de la ciudad. Coincidieron además en que la coordinación entre el municipio y la fuerza policial es clave para mejorar los recursos disponibles y profundizar las políticas de prevención y proximidad.

Desde el municipio remarcaron a 7Paginas, que este tipo de acciones forman parte de un plan integral para acompañar el desarrollo urbano de Federación, garantizando mayor cobertura territorial y mejores condiciones de seguridad para la comunidad.