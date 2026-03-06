Federación avanza en la compra de un nuevo camión recolector

El acto fue encabezado por el presidente municipal Ricardo Bravo, quien participó del procedimiento administrativo mediante el cual se conocieron las propuestas presentadas por las empresas interesadas en proveer la unidad.

De acuerdo a lo informado a 7Paginas, en total se presentaron cuatro ofertas, aunque dos de ellas fueron rechazadas por no cumplir con lo establecido en el artículo 11 inciso c del pliego de bases y condiciones. Posteriormente se procedió a la apertura de los sobres de las firmas que sí reunían los requisitos exigidos.

La firma Vialerg S.A. presentó una oferta original de 180 millones de pesos y una alternativa de 169 millones de pesos.

Por su parte, la empresa Luis JD Scorza y Cía. S.A. realizó una propuesta básica por 172.020.000 pesos, además de tres alternativas: una por 189.660.400 pesos, otra por 193.880.000 pesos y una tercera por 200.722.500 pesos.

En cada caso, las propuestas incluyeron detalles sobre la marca y las características técnicas de las unidades ofrecidas.

Del acto también participaron la secretaria de Gobierno y Hacienda Alejandra Di Gresia, el secretario de Obras Públicas Carlos Bachmann, los agentes del área contable municipal César Zapellaz y Natalia Toller, los concejales Claudio Gómez y Agustín Sgüerzo, además de representantes de las empresas oferentes.

Tras la apertura de sobres, la documentación será ahora remitida a la Comisión de Compras del municipio, que tendrá a su cargo el análisis y la evaluación de las propuestas para avanzar en la adjudicación.