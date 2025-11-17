Federación avanza en la organización de la temporada de verano con Prefectura y acuerdos para atraer a docentes al destino

En este marco, el intendente Ricardo Bravo mantuvo este lunes dos reuniones clave: una con autoridades de Prefectura Federación para coordinar tareas de control y prevención en el lago y las playas; y otra con representantes del gremio docente UDA (Unión Docentes Argentinos) para avanzar en acuerdos que impulsen la elección de Federación como destino de vacaciones.

Trabajo coordinado con Prefectura para la temporada y la Fiesta del Lago

En horas de la mañana, Bravo recibió en su despacho al jefe de la Prefectura local, Prefecto Matías González, acompañado por el Ayudante de Primera Marcelo Ríos. El encuentro se enfocó en organizar el operativo conjunto que se desplegará durante la temporada de verano y en la tradicional Fiesta del Lago.

El intendente destacó la importancia de profundizar el trabajo articulado con la fuerza, remarcando la necesidad de reforzar la seguridad en las zonas costeras y garantizar condiciones óptimas para residentes y turistas. Desde Prefectura, en tanto, se valoró la predisposición del municipio para coordinar acciones preventivas y operativas en los sectores de mayor concurrencia.

Federación busca atraer a docentes para sus vacaciones

Más tarde, Bravo mantuvo otra reunión, esta vez con Lila Román y Dionicio Pérez, representantes del gremio UDA, que cuenta con más de un millón de afiliados en todo el país. El encuentro apuntó a avanzar en la posibilidad de firmar convenios que acerquen a docentes de diversas provincias a Federación como destino turístico durante el receso de verano.

La propuesta se enmarca en las estrategias del municipio para estimular el flujo turístico en un contexto económico complejo y diversificar los segmentos de visitantes. Las partes coincidieron en la importancia de fortalecer el diálogo para promover acuerdos beneficiosos que potencien el perfil turístico de la ciudad.

El intendente señaló que estos encuentros responden a un eje central de la gestión: sostener la actividad turística como motor económico local, reforzando la seguridad, la promoción y las alianzas estratégicas con distintos sectores.

Con información de prensa municipal

Redacción de 7Paginas