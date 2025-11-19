Federación avanza en nuevos convenios para fortalecer su oferta turística y atraer más visitantes

De acuerdo a lo informado a 7Paginas, el encuentro tuvo como propósito avanzar en convenios de beneficios y descuentos en hotelería y gastronomía, con el fin de potenciar la oferta local y generar incentivos que favorezcan la llegada de nuevos turistas durante los próximos meses.

Participaron de la reunión el secretario de Turismo, Ezequiel Marozzini; la secretaria de Educación de UDA, Lila Román; y la secretaria general de AGMER Federación, Laura Mármol. Desde el sector deportivo, estuvieron presentes Antonio Luna y Gastón Luna, organizadores del Torneo Sudamericano de Fútbol de Veteranos, evento que se realizará del 26 de febrero al 1 de marzo y que prevé convocar a más de 1200 jugadores de distintos países.

La articulación entre el municipio, los gremios y el sector privado busca consolidar a Federación como un destino competitivo, especialmente en fechas clave para el turismo regional. Las gestiones continuarán en las próximas semanas con el objetivo de formalizar los acuerdos y definir nuevas propuestas que acompañen el crecimiento de la ciudad como punto de referencia turístico.