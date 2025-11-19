Federación: avanzan gestiones para un destacamento en la zona norte, mejoras en iluminación y posible convocatoria al Consejo de Seguridad

La viceintendenta Dra. Silvana Monzón, quien junto al jefe departamental de Policía, Héctor Riquelme (Foto), recibió a residentes de zona Norte y barrio Santa Catalina, quienes solicitaron el encuentro a través de una nota enviada al municipio y a la Policía comento en una nota brindada al programa Entre Lineas de radio UNO Federación, lo tratado en la reunión que se desarrolló días atrás en el Camping Sirirí.

Preocupación por los hechos delictivos

Monzón explicó que los vecinos expusieron una serie de robos y tentativas ocurridas en los últimos meses. Riquelme, por su parte, detalló las estrategias aplicadas por el Comando en esa zona, resaltando la presencia policial permanente, incluso en días de lluvia. Los residentes valoraron el despliegue reciente y destacaron que “se ve más patrullaje que antes”.

El municipio informó que continúa acompañando el trabajo policial con la provisión de combustible, la asignación de nuevos móviles y apoyo logístico constante.

Un destacamento policial para la zona norte

Uno de los puntos centrales de la reunión fue la posibilidad de instalar un destacamento policial en la zona norte, una iniciativa que el intendente y la Jefatura de Policía ya están evaluando en conjunto.

Monzón señaló que la Comisaría Tercera —con jurisdicción en el sector— se encuentra saturada y muy alejada del área en crecimiento, lo cual dificulta una reacción más rápida ante emergencias. “La zona norte ha crecido inmensamente y hoy concentra numerosos emprendimientos turísticos. Contar con un destacamento sería un avance clave”, afirmó.

Iluminación de avenida Alem

Otro aspecto vinculado a la seguridad que ocupó gran parte del encuentro fue la iluminación de la avenida Alem, considerada fundamental por los vecinos debido a su tránsito peatonal y vehicular.

La viceintendenta confirmó que el intendente elevó a CAFESG un proyecto para iluminar la totalidad de la avenida hasta su culminación en zona norte. Aún no hubo respuesta, pero los vecinos acompañarán la solicitud con una nota formal. Paralelamente, se trabajará sobre un convenio de contribución por mejoras para avanzar por etapas.

Cámaras de seguridad y limpieza de lotes

Los vecinos manifestaron interés en adquirir cámaras de vigilancia por cuenta propia. La Policía brindará asesoramiento técnico para elegir modelos adecuados y definir puntos estratégicos de colocación, considerando también la necesidad de conectividad.

Asimismo, se planteó la necesidad de desmalezar lotes privados que hoy representan un riesgo. Se evaluarán intimaciones a propietarios para avanzar en la limpieza.

¿Habrá convocatoria al Consejo de Seguridad?

Consultada sobre la posibilidad de convocar al Consejo de Seguridad, Monzón admitió que la reiteración de hechos delictivos “amerita su análisis”.

“Es una alternativa que seguramente se evaluará. Si se convoca, es fundamental que estén presentes todos los actores: municipio, Policía, instituciones y también la Justicia”, sostuvo.

Próximos pasos

Monzon dijo en la nota radial que la reunión concluyó con el compromiso de reencontrarse dentro de un mes para evaluar los avances en los distintos frentes: destacamento policial, iluminación, cámaras y trabajo conjunto con organismos provinciales.

“El objetivo es que todo lo hablado se transforme en hechos concretos. Los vecinos se fueron conformes y ahora nos toca avanzar”, expresó la viceintendenta.