Federación baja el telón del ciclo “Teatro en Vacaciones de Invierno” con propuestas para toda la familia

Con una variada propuesta destinada a grandes y chicos, este fin de semana llegará a su fin el ciclo «Teatro en Vacaciones de Invierno», una iniciativa cultural desarrollada en la ciudad de Federación durante el receso invernal.

La programación, organizada en forma conjunta por la Asociación Hotelera y Gastronómica de Federación, la Dirección Municipal de Cultura y Poblarte, ofrecerá tres funciones teatrales que pondrán el broche de oro a las actividades culturales de las vacaciones.

Un clásico del teatro entrerriano

La primera presentación será este viernes, a partir de las 20 horas, en la Casa de la Cultura, donde se pondrá en escena «Aquel… mi pueblo», obra del escritor federaense Agustín Gibert.

Estrenada en julio de 1997, la pieza se convirtió con el paso de los años en uno de los grandes referentes del patrimonio teatral y cultural de Entre Ríos.

La obra recrea uno de los momentos más trascendentes en la historia de Federación: el traslado de la antigua ciudad como consecuencia de la construcción de la Represa de Salto Grande y la formación del embalse del río Uruguay.

Con un fuerte contenido emotivo, la puesta combina recuerdos, humor cotidiano y costumbres de los entrerrianos, reflejando el desarraigo que vivieron cientos de familias durante aquel proceso histórico.

Teatro para los más pequeños

El ciclo continuará durante el fin de semana con dos espectáculos destinados al público infantil, que se desarrollarán al aire libre en el Parque Angélica Dri, ubicado frente a la Terminal de Ómnibus.

El sábado 25 de julio, desde las 16 horas, se presentará la obra «Zapatango», mientras que el domingo, en el mismo horario y escenario, será el turno de «Del Jardín y otras cosechas», una propuesta de teatro infantil pensada para disfrutar en familia.

Desde la organización destacaron a 7Paginas, que los tres espectáculos serán a la gorra, permitiendo que tanto vecinos como turistas puedan acceder a las funciones y disfrutar de una de las propuestas culturales que acompañaron las vacaciones de invierno en uno de los principales destinos turísticos de Entre Ríos.