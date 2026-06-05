Federación bajó el costo de las entradas a las termas y se preparó para el mundial

En una sesión que reflejó el consenso de todas las fuerzas políticas ante la necesidad de apuntalar la principal actividad económica local, el Concejo Deliberante de Federación aprobó por unanimidad un proyecto de ordenanza que establece significativos beneficios y descuentos en el valor de las entradas para el ingreso al Parque Termal y Acuático de la ciudad.

La normativa, que fue diseñada e impulsada por el Bloque de Concejales Justicialistas (oficialismo), apunta de manera directa a captar el flujo de visitantes de cercanía, fortaleciendo el denominado turismo regional e impulsando el consumo en la hotelería, gastronomía y comercio federaense.

Desde la bancada oficialista brindaron precisiones a 7Paginas sobre cómo se estructurará el nuevo cuadro tarifario de beneficios, el cual mantendrá su vigencia hasta el próximo 31 de diciembre:

Región de Salto Grande: Los residentes de los departamentos que integran la región vecinal contarán con un 50% de descuento en el valor del acceso general.

Provincia de Entre Ríos: Aquellos ciudadanos que acrediten domicilio en cualquier otra localidad entrerriana accederán a un 30% de descuento.

República Oriental del Uruguay: Con el objetivo de seguir posicionando a Federación en el mercado internacional de cercanía, los ciudadanos uruguayos también recibirán un 30% de bonificación en sus entradas.

Junio con beneficios para todo el país

A la par de estas medidas de mediano plazo, los legisladores locales recordaron que se encuentra plenamente vigente una promoción especial dispuesta para el corriente mes de junio.

Se trata de un descuento general del 30% destinado a turistas de todas las provincias de la Argentina, una ventana de beneficios que busca traccionar visitas durante los fines de semana y las jornadas previas a la temporada invernal.

“Aprobamos por unanimidad este proyecto porque entendemos que la herramienta para acompañar la actividad económica de nuestra ciudad es generar accesibilidad. Estas medidas buscan que el Parque Termal siga siendo competitivo y un destino de referencia, cuidando el bolsillo de quienes nos eligen y garantizando el movimiento comercial local”, destacaron desde el bloque legislativo.

Mundial de futbol

Cabe mencionar que estos descuentos se dan en el marco de lo que se denomina temporada baja, y a esto se le suma el desarrollo de la copa mundial de futbol, por eso que desde el sector gastronómico se le dijo a 7Paginas, que han adecuado espacios con pantallas gigantes para disfrutar de todos los partidos de futbol, además de una promoción en precios.