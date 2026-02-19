Federación: Benítez aclaró que “el verdín no es sinónimo de contaminación” y explicó la situación de las playas

En diálogo con 7Paginas, el bioquímico Daniel Benítez, director de Producción y Ambiente de la Municipalidad de Federación, llevó tranquilidad y remarcó que “el verdín no es sinónimo de contaminación”, al tiempo que detalló el estado actual de las playas locales.

Un fenómeno estacional y multicausal

Benítez explicó que las cianobacterias —conocidas como algas verdeazules— son organismos presentes desde hace miles de años y que su proliferación en verano responde a condiciones ambientales específicas.

“El verdín es un tema endémico que atraviesa a todas las comunidades que estamos a la vera de espejos de agua. En Federación tenemos la particularidad de estar en el embalse del lago Salto Grande y sufrimos la sumatoria de lo que ocurre aguas arriba”, señaló.

Según detalló, el proceso se relaciona con la eutrofización del agua, es decir, el aumento de nutrientes como fósforo y nitrógeno. Estos nutrientes provienen principalmente de actividades productivas —citricultura, agricultura cerealera, caña de azúcar—, del uso de detergentes con alto contenido de fósfato, de efluentes cloacales sin tratamiento y de lixiviados de basurales a cielo abierto.

A esto se suman factores estacionales como las altas temperaturas y el bajo caudal del río Uruguay, que en zonas de bahías y remansos genera condiciones propicias para las llamadas “floraciones algales” o blooms.

“Son fenómenos oportunistas: cuando se dan las condiciones ideales aparecen, y así como surgen pueden desaparecer rápidamente, por ejemplo cuando baja la temperatura o hay viento”, explicó.

Monitoreo y estado de las playas

El funcionario destacó que el municipio realiza monitoreos periódicos en playas y costas. “En los análisis de Escherichia coli y estreptococos los resultados nos están dando muy bien”, afirmó, diferenciando claramente la presencia de verdín de una situación de contaminación cloacal directa.

Respecto a la aparición puntual de residuos cloacales, consideró que podría estar vinculada al importante flujo turístico registrado el último fin de semana en la ciudad.

En ese sentido, insistió en que no siempre la floración algal está asociada a contaminación: “Muchas veces se produce por las condiciones ambientales y la carga de nutrientes, no necesariamente por líquidos cloacales como suele suponerse”.

Humedales, la propuesta para mitigar el problema

Consultado sobre posibles soluciones, Benítez señaló que una de las alternativas más viables es el desarrollo de humedales artificiales o áreas de retención natural en zonas productivas cercanas al río.

“Los humedales funcionan como una esponja. Permiten frenar la escorrentía cuando llueve y retener parte de los nutrientes antes de que lleguen al río o al embalse”, explicó. A su entender, se trata de una medida económica, concreta y factible, que debería trabajarse junto a productores, intendentes y organismos regionales.

También mencionó la necesidad de avanzar en plantas de tratamiento de efluentes cloacales, promover el uso de detergentes biodegradables con bajo contenido de fósforo y nitrógeno, y controlar los basurales a cielo abierto.

Finalmente, subrayó que el abordaje debe ser integral y coordinado entre distintos actores, incluidos organismos como la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) y la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande (CTM), para avanzar en políticas de cuenca que apunten a reducir la carga de nutrientes y mitigar la recurrencia del fenómeno.

Mientras tanto, desde el municipio aseguraron que las playas de Federación se encuentran bajo control sanitario y continúan con monitoreos permanentes para garantizar la seguridad de residentes y visitantes durante la temporada estival.

