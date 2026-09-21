Federación: Bravo anunció un proyecto para construir viviendas con fondos municipales

El intendente de Federación, Ricardo Bravo, anunció este lunes un proyecto habitacional que contempla la construcción de 20 viviendas con fondos propios del Municipio. La iniciativa, denominada “Mi Hogar”, fue elevada al Honorable Concejo Deliberante y todavía deberá ser aprobada por los concejales para poder avanzar.

Según explicó el jefe comunal, el programa será desarrollado a través del Ente Autárquico de Vivienda Municipal, pero su puesta en marcha queda supeditada al tratamiento y aprobación del proyecto de ordenanza presentado ante el cuerpo legislativo local.

“Estamos muy contentos de poder contarles que, en el día de hoy, vamos a elevar al Honorable Concejo Deliberante el proyecto de ordenanza que nos va a permitir construir un plan de viviendas a través del Ente Autárquico de Vivienda Municipal con fondos propios”, expresó Bravo.

Primero deberá aprobarlo el Concejo

El anuncio no implica todavía el inicio de la construcción. El proyecto deberá atravesar previamente el tratamiento legislativo correspondiente.

Bravo manifestó su expectativa de obtener el acompañamiento necesario para poder comenzar con las gestiones del programa.

“Este programa va a ser de 20 viviendas, que denominamos ‘Mi Hogar’, y estamos muy contentos de poder llevarlo adelante. Era un anhelo de esta gestión desde hace bastante tiempo”, señaló.

El intendente remarcó que la posibilidad de que el Municipio impulse un programa habitacional financiado con recursos propios representaría, según su visión, un nuevo mecanismo para atender parte de la demanda de viviendas existente en Federación.

También buscan gestionar planes provinciales y nacionales

Bravo sostuvo que, independientemente de esta iniciativa municipal, la intención es continuar gestionando otros programas habitacionales ante organismos provinciales y nacionales.

“Que el Municipio pueda llevar adelante programas de viviendas con fondos propios va a sumar a toda esa demanda que hoy hay en la ciudad, pero también nos va a permitir seguir gestionando en los entes provinciales y nacionales otros programas de viviendas”, explicó.

Los requisitos todavía deberán informarse

En cuanto a los posibles beneficiarios, el intendente indicó que toda la información oficial sobre los requisitos será difundida oportunamente por el Ente Autárquico de Vivienda Municipal.

La iniciativa estará vinculada al Listado Único, Público y Permanente, en el que deben encontrarse inscriptos los vecinos que aspiren a participar.

Por el momento, el punto central es que las 20 viviendas forman parte de un proyecto y no de una obra ya aprobada o en ejecución. El primer paso será que el Concejo Deliberante de Federación analice y, eventualmente, apruebe la ordenanza que habilitaría al Municipio a avanzar con el programa “Mi Hogar”.

Con información de prensa municipal

Redacción de 7Paginas