Federación: Bravo impulsa la donación del predio del Colegio Sagrada Familia

La iniciativa busca resolver una situación que se mantenía desde el vencimiento del comodato del inmueble, permitiendo avanzar en la regularización definitiva del predio y otorgando seguridad jurídica a una de las instituciones educativas con mayor trayectoria de la ciudad.

Con el objetivo de dar una solución definitiva a esta situación, el Departamento Ejecutivo Municipal elevó al Concejo Deliberante el proyecto de ordenanza que propone la donación del terreno.

De ser aprobado por los concejales, se iniciará el proceso legal que permitirá concretar la transferencia del predio, garantizando a la institución la titularidad del espacio donde desarrolla desde hace años su tarea educativa.

La medida permitirá además avanzar en la regularización catastral del inmueble, una condición considerada fundamental para el crecimiento y la planificación futura del establecimiento.

Más seguridad para proyectar el crecimiento

Desde el municipio destacaron a 7Paginas que la donación brindará al Colegio Sagrada Familia la posibilidad de planificar con mayor previsibilidad nuevas obras de infraestructura y proyectos educativos, al contar con la seguridad jurídica sobre el terreno que ocupa.

La iniciativa representa una respuesta concreta a un planteo de la Asociación San Francisco de Sales, entidad responsable de la institución educativa, que desde hace tiempo buscaba resolver la situación dominial del inmueble.

Con esta decisión, la gestión encabezada por Ricardo Bravo también busca reconocer el trabajo que el Colegio Sagrada Familia y la Asociación San Francisco de Sales vienen desarrollando desde hace décadas en la formación de niños y jóvenes de Federación.

Desde el Ejecutivo municipal señalaron que se trata de una institución profundamente arraigada en la comunidad y con una importante labor educativa y social, por lo que consideraron necesario acompañar este proceso para fortalecer su continuidad y posibilitar su desarrollo a futuro.

Ahora será el Concejo Deliberante de Federación el encargado de analizar el proyecto de ordenanza que permitirá avanzar con la donación del predio y dar una solución definitiva a una situación que se encontraba pendiente desde el vencimiento del comodato.