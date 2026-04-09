Federación: Bravo y Galimberti avanzan en gestiones para soluciones de saneamiento ambiental

En el marco de una semana cargada de actividad oficial en distintos niveles gubernamentales, el Presidente Municipal de Federación, Ricardo Bravo, mantuvo este jueves una importante reunión de trabajo con el delegado argentino ante la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande (CTM), Pedro Galimberti.

Del encuentro, que tuvo lugar en el despacho municipal, participó también el Director de Producción y Ambiente, Daniel Benítez. El eje central de la charla fue la articulación de proyectos tendientes a brindar soluciones definitivas en materia de saneamiento ambiental, un área crítica para el desarrollo sustentable de la ciudad termal.

Diálogo y soluciones regionales

Según se informó desde el municipio, la reunión permitió iniciar gestiones directas ante el organismo binacional para obtener respaldo técnico y financiero en obras ambientales. «Estas instancias de diálogo brindan la posibilidad de concretar acciones sobre temas que son realmente relevantes para nuestra comunidad», destacaron desde el Ejecutivo.

La presencia de Galimberti en Federación marca la continuidad de un trabajo conjunto entre el municipio y la CTM, buscando optimizar los recursos que genera la represa en beneficio directo de las localidades de la región de Salto Grande.

Una agenda de gestiones «sin pausa»

Esta reunión con el delegado de CTM corona una semana de alta exposición política para el intendente Bravo. Cabe recordar que el miércoles el jefe comunal estuvo en el Congreso de la Nación, donde se reunió con legisladores nacionales de Entre Ríos para tratar tres temas vitales:

Traspaso de tierras: El histórico reclamo para que predios nacionales pasen a nombre del Municipio.

Obras públicas: Gestiones para la reactivación de proyectos con financiamiento nacional paralizados.

Coparticipación: Preocupación por la baja de recursos que afecta a las administraciones locales.

Además, en su paso por Buenos Aires, Bravo mantuvo un encuentro con la diputada Victoria Tolosa Paz, con quien abordó el desarrollo y fortalecimiento del termalismo a nivel nacional, industria que tiene a Federación como principal referente y motor económico en la provincia.

Con información de prensa municipal

Redacción de 7Paginas