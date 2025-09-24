Federación busca consolidar su título de Capital del Termalismo con fiesta propia

El próximo 24 de noviembre, en el marco del Día del Termalismo en Entre Ríos, la ciudad celebrará por segundo año consecutivo esta festividad, que incluye la elección de la Reina del Termalismo. Según lo establecido, alcanzar tres ediciones consecutivas es requisito indispensable para poder elevar el evento a la categoría de Fiesta Provincial, un objetivo que el municipio se propuso alcanzar en el corto plazo.

Una fecha con historia

El 24 de noviembre fue instituido como Día del Termalismo en Entre Ríos por Ley Provincial, recordando el descubrimiento del agua termal en Federación, el 24 de noviembre de 1994. Aquel hito convirtió a la ciudad en la primera localidad termal de la Mesopotamia Argentina, gracias al esfuerzo conjunto de vecinos, profesionales, instituciones y autoridades, quienes sin distinción política trabajaron con el “interés general y el crecimiento de la ciudad” como bandera.

Palabra oficial

En diálogo con el programa Entre Líneas de Radio UNO Federación, el secretario de Turismo, Ezequiel Marozzini, destacó, “Comenzamos la inscripción en la Secretaría de Turismo para esta segunda edición consecutiva de la Fiesta del Termalismo. Necesitamos tres ediciones seguidas para que pueda ser declarada fiesta provincial. La idea es que cada alojamiento o institución presente a su candidata, lo que genera un interesante movimiento en la ciudad”.

La elección se realizará el 23 de noviembre por la noche, a la espera del aniversario número 31 del termalismo en Federación, cuando se renovará el reinado que actualmente ocupa Maria Paz Lugrín.

Marozzini también anticipó que Federación participará en la Feria Internacional de Turismo (FIT), a desarrollarse del 27 al 30 de septiembre en Buenos Aires, con stand propio, degustaciones y presentaciones artísticas, entre ellas la del ballet Negüen y el cantante Osvaldo Chávez.

Parque acuático y turismo en crecimiento

Por otro lado, el funcionario informó que el Parque Acuático quedó habilitado nuevamente desde el 20 de septiembre y que la semana del turismo uruguayo viene mostrando un crecimiento sostenido en materia de reservas, con buenas perspectivas para los próximos días.