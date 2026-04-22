Federación busca reconstruir su historia: lanzan proyecto para rescatar la memoria colectiva del traslado

La historia de Federación no está solo en los libros o en el museo; vive en el recuerdo de quienes transitaron sus calles viejas y protagonizaron el histórico traslado. Con esa premisa, se lanza una convocatoria abierta para todos los vecinos que deseen aportar su testimonio a la construcción de la memoria colectiva de la ciudad.

El proyecto es una propuesta interdisciplinaria impulsada por la Facultad de Ciencias de la Educación (UNER), junto a la Dirección de Adultos Mayores del Ministerio de Desarrollo Humano de Entre Ríos y la Secretaría de Desarrollo Humano y Salud local. El encuentro está coordinado por Mónica Panozzo, encargada del Área de Adultos Mayores y Discapacidad.

Un espacio para la palabra

La iniciativa busca que quienes vivieron el proceso del traslado hacia la «Nueva Federación» puedan compartir sus experiencias y recuerdos, ayudando a reconstruir un rompecabezas histórico que es fundamental para la identidad de las nuevas generaciones.

«Queremos escucharte. Queremos reconstruir, entre todos, ese momento tan importante de nuestra historia», expresaron los organizadores, haciendo especial énfasis en la participación de los adultos mayores como portadores de este legado.

Agenda del encuentro

La presentación oficial del proyecto tendrá lugar este jueves 23 de abril y se invita a todos los interesados a asistir para conocer la metodología de trabajo y ser parte de este espacio de encuentro.

Fecha: Jueves 23/04

Hora: 11:00 hs.

Lugar: NIDO (Calle Salta y Gaucho Rivero)

Informes e inscripción

Para aquellos que deseen sumarse formalmente o necesiten más información, las inscripciones estarán abiertas hasta el 30 de abril. Los interesados deben acercarse al Área de Adultos Mayores y Discapacidad, ubicada en el edificio del NIDO, de lunes a viernes en el horario de 8:00 a 12:00 hs.

Este proyecto representa una oportunidad única para que el relato oficial de la ciudad se complete con la voz de sus protagonistas, asegurando que la memoria del traslado permanezca viva y latente en el corazón de la comunidad.