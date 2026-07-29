Federación busca reestructurar una deuda contraída en 2017 mediante una herramienta financiera impulsada por la Provincia

La iniciativa, enviada por el Departamento Ejecutivo Municipal, permitirá que Federación acceda a las mismas condiciones obtenidas por la Provincia durante la reestructuración de su deuda en dólares, mejorando el perfil de vencimientos y otorgando mayor previsibilidad a las finanzas municipales.

El intendente Ricardo Bravo ya había anticipado su respaldo a esta medida durante una entrevista concedida a una FM local, donde consideró que se trata de «una herramienta necesaria para la Provincia y también para los municipios».

En ese sentido, el jefe comunal destacó que este tipo de decisiones «benefician de manera concreta a los vecinos, porque permiten ordenar las finanzas y generar mejores condiciones para seguir invirtiendo en obras y servicios».

Una deuda heredada de 2017

Desde el municipio recordaron que la deuda que ahora se busca reestructurar tiene su origen en un crédito por 870.000 dólares tomado durante la gestión del exintendente Carlos Cecco, en el año 2017.

Asimismo, remarcaron que desde el inicio de la actual administración, el gobierno de Ricardo Bravo cumplió con cada uno de los compromisos asumidos, afrontando los vencimientos correspondientes pese al complejo contexto económico y la fuerte variación del tipo de cambio.

No implica una nueva deuda

La posibilidad de acceder a este beneficio surge a partir de la Ley Provincial Nº 11.209, mediante la cual el Gobierno de Entre Ríos puso a disposición de los municipios un mecanismo para mejorar las condiciones de financiamiento.

Desde el Ejecutivo aclararon que la propuesta no significa contraer un nuevo endeudamiento, sino readecuar las condiciones de una obligación ya existente, extendiendo los plazos de pago y mejorando el esquema de vencimientos.

Según explicaron, esto permitirá reducir la presión financiera sobre las cuentas municipales, fortalecer la sostenibilidad de las finanzas públicas y liberar recursos para continuar ejecutando obras, mantener servicios y responder a las demandas de la comunidad.

Un debate clave para el futuro financiero

El tratamiento del proyecto en el Concejo Deliberante es considerado una decisión estratégica para la administración municipal, ya que, de aprobarse, Federación podrá acceder a un beneficio generado por las gestiones del Gobierno provincial y que también estará disponible para otros municipios entrerrianos.

Desde el Ejecutivo sostienen que esta herramienta representa una oportunidad para consolidar un esquema financiero más sólido y brindar mayor capacidad de planificación para el desarrollo de la ciudad.

Con informacion de prensa municipal

Redaccion de 7Paginas