Miércoles 15 de octubre de 2025
Federación: Capacitación para autoridades de mesa de cara a las elecciones legislativas

Con vistas a las elecciones legislativas del domingo 26 de octubre, la ciudad de Federación será sede de una capacitación destinada a las autoridades de mesa, organizada por la Secretaría Nacional Electoral – Distrito Entre Ríos.
El encuentro se realizará el miércoles 22 de octubre en el Salón de la Democracia de la Municipalidad de Federación (1° piso, Av. San Martín y Av. Las Hortensias).

La jornada está dirigida a Presidentes de Mesa, Auxiliares de Mesa 1 y Auxiliares de Mesa 2, quienes recibirán formación específica sobre el procedimiento electoral y el correcto desempeño de sus funciones durante los comicios.

Fecha: Miércoles 22 de octubre
Lugar: Salón de la Democracia – Municipalidad de Federación
Horarios: 14:00 y 18:00 horas
(Horarios definidos por la Secretaría Nacional Electoral – Distrito Entre Ríos)

Los capacitadores a cargo serán Leonardo Cozza, Liliana Surt, Vanina Benítez y Ludmila Rader, pertenecientes a la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER).

Esta instancia formativa busca garantizar la transparencia y eficiencia del acto electoral, brindando a las autoridades las herramientas necesarias para un correcto desarrollo de la jornada democrática.

 