Federación celebra hoy 47 años de su nueva ciudad

La fecha recuerda el 25 de marzo de 1979, cuando quedó oficialmente inaugurada la Nueva Federación, luego del traslado de la antigua ciudad debido a la construcción de la represa de Salto Grande, un hecho que implicó el desarraigo de toda una comunidad pero también el inicio de una nueva etapa de desarrollo.

A lo largo de estos 47 años, Federación ha logrado consolidarse como uno de los destinos turísticos más importantes de la región, destacándose especialmente por su complejo termal y su crecimiento sostenido en infraestructura y servicios.

Cada aniversario no solo es motivo de celebración, sino también de memoria y reconocimiento a quienes protagonizaron aquel histórico traslado, dejando atrás su lugar de origen para construir una nueva ciudad desde cero.

En este nuevo cumpleaños, la comunidad federense vuelve a poner en valor su identidad, su historia y su capacidad de resiliencia, reafirmando el camino recorrido y proyectándose hacia el futuro con renovadas expectativas.

Redaccion de 7Paginas