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Miércoles 25 de marzo de 2026
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Federación celebra hoy 47 años de su nueva ciudad

Este 25 de marzo, la ciudad de Federación conmemora el 47° aniversario de la inauguración de su actual emplazamiento, marcando una de las etapas más significativas de su historia.
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Redacción 7Paginas

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La fecha recuerda el 25 de marzo de 1979, cuando quedó oficialmente inaugurada la Nueva Federación, luego del traslado de la antigua ciudad debido a la construcción de la represa de Salto Grande, un hecho que implicó el desarraigo de toda una comunidad pero también el inicio de una nueva etapa de desarrollo.

A lo largo de estos 47 años, Federación ha logrado consolidarse como uno de los destinos turísticos más importantes de la región, destacándose especialmente por su complejo termal y su crecimiento sostenido en infraestructura y servicios.

Cada aniversario no solo es motivo de celebración, sino también de memoria y reconocimiento a quienes protagonizaron aquel histórico traslado, dejando atrás su lugar de origen para construir una nueva ciudad desde cero.

En este nuevo cumpleaños, la comunidad federense vuelve a poner en valor su identidad, su historia y su capacidad de resiliencia, reafirmando el camino recorrido y proyectándose hacia el futuro con renovadas expectativas.

Redaccion de 7Paginas