Federación celebró el Día del Termalismo y coronó a Lucía Vago Chávez como nueva reina

El acto oficial se llevó a cabo en el Parque Termal y fue encabezado por el intendente Ricardo Bravo, quien en su mensaje destacó la profunda transformación que significó para la comunidad el hallazgo del recurso termal.

Una historia que marcó un antes y un después

Bravo recordó que el 24 de noviembre quedó instituido como el Día del Termalismo en Entre Ríos por el hecho histórico que impulsó la reactivación económica y turística de Federación.

“Es un orgullo enorme compartir este momento trascendental para nuestra ciudad”, expresó el jefe comunal. Recordó además las dificultades que atravesó Federación en aquellos años, cuando la crisis industrial afectaba a numerosas familias y muchos vecinos debían emigrar en busca de oportunidades.

El intendente destacó el coraje de quienes impulsaron la perforación del pozo termal y el rol que cumplieron tanto funcionarios como vecinos. “El agua termal permitió que Federación renaciera. A través del esfuerzo de toda la comunidad y del acompañamiento del arco político, se logró construir nuestro parque termal y marcar un rumbo de crecimiento”, señaló.

Bravo subrayó que el parque termal de Federación es actualmente uno de los más reconocidos del país y que la ciudad se ha consolidado como un destino turístico de relevancia nacional. “La Federación seguirá creciendo mientras todos tiremos para el mismo lado”, concluyó.

Lucía Vago Chávez, la nueva soberana

La coronación de la nueva Reina del Termalismo fue uno de los momentos más esperados del festival. Lucía Vago Chávez agradeció emocionada el acompañamiento de vecinos y turistas.

“Qué alegría compartir junto a todos ustedes el Día del Termalismo. Estamos aquí en el primer parque termal de la Mesopotamia argentina, que llevamos con tanto orgullo. Muchas gracias a quienes nos eligen y a quienes nos visitan por primera vez. Espero que disfruten de nuestras termas”, expresó la flamante soberana.

El festival se desarrolló en un clima festivo y convocante, reafirmando la identidad termal que distingue a Federación y celebrando una fecha que marcó el rumbo de la ciudad hacia el desarrollo turístico y económico.

Redaccion de 7Pahinas