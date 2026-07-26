Federación cerró la primera etapa del Proyecto de Construcción de la Memoria Colectiva

Con un encuentro realizado este sábado en la Casa de la Cultura, la ciudad de Federación dio por finalizada la primera etapa del Proyecto de Construcción de la Memoria Colectiva, una iniciativa destinada a rescatar y preservar las historias de vida de quienes fueron protagonistas de uno de los acontecimientos más trascendentes de la historia local: el traslado de la ciudad debido a la construcción de la represa de Salto Grande.

Del acto participó el presidente municipal, Ricardo Bravo, acompañado por integrantes del equipo interdisciplinario que lleva adelante el proyecto y autoridades municipales.

La propuesta tiene como principal objetivo reconstruir la memoria colectiva de Federación mediante la recopilación de relatos, experiencias y testimonios de vecinos que vivieron en el antiguo emplazamiento de la ciudad o que participaron del proceso de traslado hacia la actual ubicación.

Se trata de un trabajo articulado entre la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER), la Dirección de Adultos Mayores del Ministerio de Desarrollo Humano de Entre Ríos y la Municipalidad de Federación, a través de la Secretaría de Desarrollo Humano y Salud y el Área de Adultos Mayores.

Desde la organización destacaron a 7Paginas, que este proyecto busca preservar un valioso patrimonio histórico e identitario, poniendo en valor las vivencias de quienes atravesaron el desarraigo y la reconstrucción de la ciudad, para que esas experiencias formen parte de la memoria colectiva de las futuras generaciones.

Con la culminación de esta primera etapa, el equipo de trabajo continuará avanzando en nuevas instancias de recopilación, sistematización y difusión de los testimonios, fortaleciendo así el compromiso con la conservación de la historia y la identidad de Federación.