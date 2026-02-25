Federación cerró la Temporada de Verano 2026 con balance positivo

El secretario de Turismo, Ezequiel Marozzini, calificó el período como positivo y señaló que la ciudad se mantuvo entre los destinos más elegidos de la provincia, en un contexto económico donde el visitante se muestra más prudente a la hora de gastar durante sus vacaciones.

Según detalló, en distintos momentos de la temporada la ciudad logró ubicarse por encima de otros destinos entrerrianos, consolidando su posicionamiento turístico. En ese sentido, valoró especialmente el esfuerzo del sector privado para sostener la competitividad.

Marozzini remarcó que los prestadores trabajaron para mantener precios accesibles y ampliar la oferta, con promociones en alojamientos —como paquetes 4×3 noches— y propuestas gastronómicas especiales. “Sabemos que ha sido un esfuerzo muy grande del sector privado, que permitió acompañar el contexto actual”, sostuvo.

Eventos que impulsaron la temporada

Desde la Secretaría destacaron a 7Paginas, la realización de una nueva edición de la Fiesta Nacional del Lago, que convocó a una importante cantidad de público con una grilla de artistas de primer nivel. A esto se sumó el éxito del Carnaval local, que se desarrolló durante cinco noches y también generó un fuerte movimiento turístico, con el acompañamiento del municipio en la organización.

Uno de los puntos más altos de la temporada se registró durante el fin de semana largo de Carnaval, cuando la ocupación alcanzó el 99%. En ese marco, el Parque Termal de Federación contabilizó más de 17 mil ingresos, lo que significó mil visitantes más en comparación con el mismo período del año anterior.

Estadías más cortas y concentración en fines de semana

En el análisis general, desde el área de Turismo observaron una tendencia marcada: la mayor afluencia se concentró entre jueves y domingo, mientras que de lunes a jueves se produjo una caída notoria en el nivel de ocupación.

Este comportamiento, indicaron, será materia de evaluación para proyectar estrategias que permitan incentivar estadías más prolongadas y equilibrar la demanda durante toda la semana.

Con números alentadores y eventos que traccionaron visitantes, Federación cierra así una temporada de verano que, pese al contexto económico, logró sostener un nivel de actividad destacado dentro del mapa turístico entrerriano.