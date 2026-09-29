Federación cerró su participación en la FIT con nuevos eventos y fuerte promoción turística

Federación cerró con un balance positivo su participación en la Feria Internacional de Turismo (FIT), desarrollada durante cuatro jornadas en el predio de La Rural de Palermo, Buenos Aires.

La delegación municipal desplegó una intensa agenda institucional, promocional y comercial con el objetivo de posicionar a la ciudad como destino turístico y fortalecer los vínculos con el sector privado.

El secretario de Turismo de Federación, Ezequiel Marozzini, destacó el trabajo realizado durante la feria y explicó que el municipio organizó la participación en dos etapas: durante el sábado y domingo se priorizó el contacto directo con el público, mientras que lunes y martes estuvieron destinados principalmente a reuniones técnicas y comerciales.

Termas, naturaleza y una oferta para todo el año

Durante las primeras dos jornadas, el equipo de Turismo concentró la promoción en los principales atractivos de la ciudad.

El Parque Termal y el Parque Acuático fueron presentados como los grandes emblemas del destino, mientras que también se difundieron otros espacios como la Reserva Natural Chaviyú, las reservas urbanas, la Costanera y el Museo de los Asentamientos.

La propuesta turística incluyó además la gastronomía local, la hotelería, la actividad comercial y las alternativas de entretenimiento y vida nocturna.

Desde la delegación también se hizo hincapié en aquellos atributos que Federación considera parte de su diferencial turístico: seguridad, tranquilidad y calidad de vida.

Acuerdos con el sector privado y nuevos eventos

La agenda cambió durante lunes y martes, cuando la participación de Federación se trasladó al ámbito institucional y de negocios.

La Secretaría de Turismo acompañó a prestadores privados de la ciudad en diferentes reuniones y gestiones comerciales, junto al presidente de la asociación que nuclea al sector, Javier Vallejos, con el objetivo de facilitar nuevos acuerdos y alianzas de comercialización.

En ese marco, Marozzini confirmó además la realización de un Encuentro Nacional de Bailarines en Federación durante mayo del próximo año, iniciativa que surgió a partir de los contactos y acuerdos concretados durante la FIT.

La incorporación de este tipo de eventos al calendario local representa una nueva oportunidad para atraer visitantes y generar movimiento en los distintos sectores vinculados a la actividad turística.

El Carnaval federaense fue protagonista en La Rural

Uno de los momentos de mayor convocatoria de la participación de Federación se produjo el domingo, con la presentación en vivo del Carnaval de Federación.

El despliegue de las comparsas locales llevó ritmo y color al predio de La Rural y generó la atención de los visitantes que recorrían la feria.

Marozzini destacó especialmente el trabajo articulado para concretar la presentación y agradeció la participación de la Secretaría de Turismo, la Dirección de Cultura municipal y las tres comparsas de Federación, además del respaldo del intendente Ricardo Bravo y de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande (CTM).

Desde el municipio remarcaron a 7Paginas, que la presencia del Carnaval permitió mostrar una de las expresiones culturales más importantes de la ciudad ante un público proveniente de distintos puntos del país y del exterior.

De esta manera, Federación culminó su participación en la FIT con una agenda que combinó promoción turística, acompañamiento al sector privado, generación de nuevos eventos y difusión de su identidad cultural, buscando transformar la presencia en una de las principales ferias turísticas de la región en nuevas oportunidades para la actividad durante los próximos meses.