Miércoles 10 de septiembre de 2025
Federación: Comenzó el taller “Emprende Digital” para emprendedores locales

Este miércoles por la mañana, se dio inicio al taller “Emprende Digital”, una capacitación destinada a emprendedores de Federación sobre el uso de herramientas digitales e Inteligencia Artificial. La actividad estuvo a cargo del Lic. Juan Guzmán y se llevó a cabo en el Salón de la Democracia de la ciudad.
El taller es resultado de una articulación entre el Municipio de Federación, la Fundación Banco Entre Ríos y el Banco Entre Ríos, y contó con la presencia del Presidente Municipal Ricardo Bravo, quien brindó palabras de bienvenida junto al Director de Producción y Ambiente, Daniel Benítez, y representantes de ambas instituciones bancarias.

La capacitación contó con una gran concurrencia de emprendedores locales, quienes pudieron conocer nuevas herramientas digitales para potenciar sus proyectos, así como explorar el uso de la Inteligencia Artificial en el desarrollo de negocios.

Desde la organización destacaron que iniciativas como “Emprende Digital” buscan impulsar el crecimiento y la innovación en la ciudad, fomentando el desarrollo de emprendedores y la incorporación de tecnologías que fortalezcan sus emprendimientos.