Federación: comenzó el volcado de hormigón en la calle Ramírez

El plan de mejora de la trama vial urbana continúa su marcha en la ciudad termal. Durante la mañana de este viernes, el presidente municipal Ricardo Bravo se hizo presente en el sector para supervisar el inicio de las tareas de volcado de hormigón sobre la calle Francisco Ramírez, una obra clave para la conectividad interna de la localidad que ejecuta el personal de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos municipal.

La intervención integral sobre esta arteria responde a una demanda histórica de los frentes de la zona, dado que el estado del pavimento había superado el límite técnico para reparaciones menores y requería una reconstrucción completa de la base vial.

Una solución definitiva para una arteria deteriorada

En el lugar de los trabajos, el intendente Bravo dialogó con los medios, incluido 7Paginas, y fundamentó la decisión técnica de avanzar con la repavimentación total:

“Visitamos la obra que comenzamos hace unos días atrás en la Calle Francisco Ramírez. Es una obra que decidimos pavimentar a nuevo porque la realidad es que ya no se podía seguir haciendo ningún tipo de bacheo, debido al gran deterioro estructural que presentaba esta calzada”, explicó el mandatario.

Asimismo, el jefe comunal manifestó su satisfacción por el avance del proyecto y el impacto directo en la vida cotidiana de la comunidad: “Estoy muy contento y, por supuesto, feliz por los vecinos de la zona, quienes en unos días más van a contar con esta calle en perfectas condiciones estructurales para poder transitar de forma segura”.

Alerta por corte total de tránsito durante el fin de semana

Desde la Secretaría de Obras y Servicios Públicos informaron que, debido a la magnitud de las tareas de volcado y al tiempo técnico necesario para el fraguado correcto del hormigón, se aplicarán restricciones severas en la circulación vehicular.

Con infotmacion de prensa municipal

Redaccion de 7Paginas