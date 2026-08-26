Federación: comenzó un juicio por jurados en una causa por abuso sexual

Tras la conformación del jurado popular, comenzó este miércoles por la mañana un nuevo juicio por jurados en la ciudad de Federación, en el marco del legajo caratulado “Gómez E. H. s/ abuso sexual gravemente ultrajante y abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo”.

Según supo 7Páginas, el debate se desarrollará hasta el próximo viernes y estará presidido por el juez técnico y vocal del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Concordia, Germán Dri.

La representación del Ministerio Público Fiscal está a cargo de la fiscal Josefina Peñón Busaniche, mientras que el imputado es asistido por el defensor oficial Joaquín Garaycoechea.

El acusado se encuentra actualmente en libertad y sujeto a medidas de no acercamiento a la víctima, las cuales se mantienen hasta el dictado del veredicto por parte del jurado popular.

Juicio a puertas cerradas

Por tratarse de una causa vinculada a un presunto delito contra la integridad sexual, el juicio se desarrolla a puertas cerradas, conforme a las disposiciones previstas para este tipo de procesos con el objetivo de preservar la intimidad y los derechos de las personas involucradas.

Este proceso constituye, además, el juicio por jurados número 171 realizado en la provincia de Entre Ríos desde la entrada en vigencia de este sistema de juzgamiento penal.

Durante las jornadas previstas se producirán las distintas etapas del debate y, una vez finalizada la presentación de las partes y las instrucciones correspondientes, será el jurado popular el encargado de deliberar y emitir su veredicto.