Federacion comienza a organizar la primera edición del Termalazo Fest

La iniciativa surgió de la Asociación Hotelera, Gastronómica y Afines de Federación, en conjunto con emprendedores y actores privados del sector turístico, con el objetivo de generar actividades en temporada baja y atraer visitantes de la región.

La vocal de la Asociación, Adriana Nagy, en comunicación telefónica con el programa «Entre Líneas” destacó la importancia de impulsar nuevas fechas para movilizar la economía local

“Estamos convencidos de que Federación necesita sumar propuestas que dinamicen el turismo. La idea es instalar este evento dos veces al año, en noviembre y luego en marzo o abril, como una opción que complemente nuestra identidad termal”.

Una fiesta pensada para todas las edades

El Termalazo Fest tendrá su primera edición los días 13, 14 y 15 de noviembre, con una agenda variada que incluye actividades culturales, teatrales, recreativas y un gran baile de disfraces con música en vivo.

Además, se prevén city tours, almuerzos campestres, shows artísticos y espectáculos nocturnos, pensados especialmente para los adultos mayores, aunque abiertos también a todo público.

“Queremos que el visitante disfrute de Federación no solo por las termas, sino también por la cultura, la gastronomía y la vida social. La idea es que este festival crezca año a año y logre consolidarse como lo han hecho otros eventos exitosos en la ciudad y el país”, remarcaron desde la organización.

Una apuesta conjunta

Los organizadores subrayaron que el trabajo mancomunado entre el sector público y privado será clave para el desarrollo del festival. Hoteles, cabañas y alojamientos de la ciudad ofrecerán paquetes adaptados a distintos públicos, lo que permitirá que tanto contingentes como turistas individuales puedan sumarse a la propuesta.

Finalmente, Nagy invitó a la comunidad a ser parte del nuevo proyecto

“El Termalazo Fest no solo está pensado para quienes nos visitan, también queremos que los vecinos de Federación se sientan protagonistas y disfruten de esta fiesta. Es una oportunidad para mostrar todo lo que tenemos para ofrecer”.

