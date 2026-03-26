Federación: Con un 40% de ocupación en el último «extra largo», la ciudad ya palpita una Semana Santa a pleno

La ciudad de Federación cerró un balance satisfactorio tras el reciente fin de semana extra largo. Según datos relevados por la Secretaría de Turismo municipal, el destino alcanzó un 40% de ocupación hotelera, una cifra que se considera positiva teniendo en cuenta la cercanía de la Semana Santa, fecha que tradicionalmente concentra el mayor volumen de viajes del otoño.

Para un destino que cuenta con una infraestructura masiva —aproximadamente 11.000 plazas homologadas y unas 2.500 informales, totalizando un universo de 13.500 camas—, sostener un 40% de ocupación representa un motor vital para la actividad comercial y la recuperación del sector turístico local.

El termómetro de las termas

El Complejo Termal, principal atractivo de la ciudad, volvió a ser el epicentro del movimiento. De acuerdo a la información brindada a 7Paginas, desde el pasado viernes hasta el martes 24 de marzo, se registraron un total de 7.174 entradas cortadas.

Este flujo constante de visitantes permitió mantener el ritmo de trabajo en el sector gastronómico y de servicios, consolidando a Federación como una opción de escapada recurrente para el turismo regional y nacional, incluso en la antesala de los feriados más fuertes.

Expectativas: ¿Hacia la ocupación total?

Sin embargo, todas las miradas están puestas ahora en los próximos días. Desde la cartera de turismo anticiparon que el nivel de consultas y reservas para la Semana Santa es sumamente elevado.

Si bien los números oficiales se conocerán en breve, las estimaciones preliminares son más que optimistas: se espera que la ocupación supere largamente el 90%. Los operadores turísticos no descartan, incluso, que se llegue al «llenado total» del complejo habitacional de la ciudad, dado el alto interés que despierta el destino en esta época del año.

Con este panorama, Federación se encamina a una de las semanas más importantes del calendario, apostando a su capacidad de servicios y al relax de sus aguas termales para recibir a miles de turistas.